” 6 أكتوبر قربت ويارب زود أفراحنا ” المالية توضح زيادة المرتبات والمعاشات بمناسبة اكتوبر هل هي حقيقية .. موعد زيادة المرتبات الجديدة

زيادة المرتبات والمعاشات بمناسبة اكتوبر نوضح حقيقتها، وهل بالفعل تم اتخاذ قرار بزيادة معاشات ومرتبات موظفي الدولة، وما قدر الزيادة، حيث تقوم الحكومة المصرية ممثلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بزيادة الرواتب لتتوافق مع الاحتياجات المختلفة للمواطنين في موعد محدد من كل عام.

زيادة المرتبات والمعاشات بمناسبة اكتوبر

في الواقع لا صحة حول زيادة المرتبات والمعاشات بمناسبة حلول شهر اكتوبر، ويتم صرف الرواتب المنتظرة لمدة أسبوع تبعاً للمخطط الزمني الخاص بوزارة المالية، وقد حددت الوزارة تاريخ صرف الرواتب عبر أجهزة الصرف الآلية التابعة للبنوك لتخفيف التزاحم على المكاتب البريدية، كما يمكن الصرف أيضاً من خلال منافذ البريد والجهات المشاركة في الخدمة.

موعد صرف رواتب شهر أكتوبر

يتم صرف الرواتب الخاصة بشهر أكتوبر بداية من يوم 24 من الشهر مع الأخذ في الاعتبار وجود مناسبات أو عطلات رسمية، وفي تلك الحالة يتأجل أو يتقدم موعد صرف المرتبات مع الإعلان عن الموعد بشكل رسمي حتى يتمكن المواطنون من الحصول على رواتبهم في الوقت الملائم لتلبية المتطلبات المؤجلة حتى موعد صرف الرواتب.

قيمة المعاشات بعد الزيادة 2023

بعد رفع المعاشات بنسبة 15% تبعاً للقرار الرئاسي في شهر أبريل الماضي، فهذه نبذة عن قيمة المعاشات بعد الزيادة:

زيادة على المعاش بقيمة 1300 جنيه ليصبح 1495 جنيه.

زيادة 15% على المعاش بقيمة 2300 جنيه ليصبح 2645 جنيه.

زيادة على المعاش بقيمة 3500 جنيه ليصبح 4025 جنيه.

حقيقة زيادة الرواتب والمعاشات

أفادت وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يوجد زيادة في قيمة المعاشات والرواتب حلال الفترة الحالية وأن الزيادة التي يتم صرفها هي التي تم إقرارها.