” بعد انتهاء الأربعينية” العمل تدعو لترقب موعد نزول الوجبة الخامسة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي 2023

موعد نزول الوجبة الخامسة تحددها مؤسسة الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، حيث تقوم بإنزال العديد من الأسماء المستحقة في كل وجبة شريطة أن تتوفر الشروط المحددة للاستحقاق، وفيما يلي سنعرض الموعد المقرر لصدور الوجبة الخامسة من الأسماء وكيفية الاستعلام عنها، والشروط الواجبة بالتفصيل.

موعد نزول الوجبة الخامسة

استعلام موعد نزول الوجبة الخامسة مُتاح الآن عبر رابط واحد وهو الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ومنه يتم الدخول على منصة مظلتي لاستكمال الإجراءات والبيانات للحصول على الدعم، ويستلزم ذلك المرور بما يلي:

الذهاب إلى منصة مظلتي التابعة إلى وزارة العمل العراقية من هنا.

الضغط فوق تبويب استعلام عن الرعاية الاجتماعية.

عبء جميع البيانات في الصفحة الموضحة ومراجعاتها جيداً لتصحيح أي خطأ بها.

انقر على استعلام في آخر الصفحة الظاهرة.

استعرض كافة النتائج الخاصة بنزول الوجبة الخامسة، وتأكد من وجود الاسم في الكشوف الموضحة الصادرة من الرعاية الاجتماعية

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية هي شروط بسيطة ولكنها لازمة للموافقة على طلب التسجيل، وتتضمن الآتي:

العمر للنساء يكون ما بين 15-55 عام

العمر للرجال يكون ما بين 18-60 عام.

الجنسية العراقية شرط يجب توافره ولا غنى عنه.

يجب ألا يكون هناك ممتلكات وعقارات خاصة بالمستفيد حتى يتمكن من الحصول على جميع المزايا المقدمة من البرنامج المدعوم.

ينبغي تقديم الوثائق المنصوص عليها في لائحة الرعاية الاجتماعية للاستفادة من الدعم المطروح.

ما هي الوثائق المطلوبة لتسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية؟