” يافرحة ما تمت” وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة تأجيل بداية الدراسة 2024/2023 +واستبعاد عدد من المدارس من بداية الدراسة لهذا السبب

حقيقة تأجيل بداية الدراسة وضحتها جهة مسؤولة في وزارة التربية والتعليم، وذلك بشأن بداية العام الدراسي 2023/2024 وإمكانية تأجيله، فما هي الحقيقة وراء هذا الخبر وما هو توضيح الوزارة حوله، سنقدم لكم جميع الإجابات في سياق السطور الآتية للكشف عن اللبس الحادث لدى الكثيرين حول هذا الموضوع.

حقيقة تأجيل بداية الدراسة

لا صحة لما جاء حول تأجيل بداية الدراسة تبعاً لما صرح به أحد المصادر في وزارة التربية والتعليم، كما لا صحة أيضاً لتحويل الدراسة على الانترنت نتيجة للمستجدات الخاصة بانتشار متحور فيروس كورونا، وأن الأخبار المنقولة حول تأجيل الدراسة لا يجب الانسياق ورائها، والعملية التعليمية ستنتظم في موعدها المقرر، مع التوجه بضرورة تسجيل الحضور للطلاب بصفة يومية.

وكشفت مصادر إعلامية في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قد أصدر توجيهاته باستبعاد عدد من المدارس من بداية العام الدراسي، ويأتي هذا الاسبتعاد بسبب خضوع المباني والأثاث بالمدرسةلأعمال الصيانة البسيطة الدورية، وهو الأمر الذي سيعيق حركة التعليم والتعلم.

موعد بدء الدراسة

تقرر بدء الدراسة وفق جدول التقويم الدراسي للعام 2023/2024 في موعدها وهو 30 من سبتمبر 2023 وهو يوم السبت بداية الأسبوع للمدارس في المحافظات المختلفة، على أن تبدأ الدراسة في بعض المحافظات الأخرى في يوم الأحد الأول من أكتوبر 2023.

نبذة عن الخارطة الدراسية للعام 2023/2024

موعد نهاية الدراسة بالترم الأول للعام 2023/2024 هو 25 من يناير 2024.

موعد بدء اختبارات الترم الأول هو 14 من يناير الموافق ليوم الأحد.

موعد بدء الدراسة للترم الثاني هو 10 من شهر فبراير 2024.

انتهاء الدراسة في الترم الثاني في 6 من شهر يونيو 2024

امتحانات الترم الثاني في 25 من شهر مايو 2024 الموافق ليوم السبت.