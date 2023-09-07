موعد مباراة السوبر الإفريقي وطريقة حجز تذاكر المباراة

تعد مباراة السوبر الإفريقي هي حديث الساعة في تلك الفترة ولا سيما بين عشاق الساحرة المستديرة، حيث ينتظر جمهور الأهلي إقامة المباراة المنتظرة بين نادي الأهلي ونادي اتحاد العاصمة على أرض المملكة السعودية، وسوف تكون المباراة منافسة قوية بين اثنين من عمالقة كرة القدم على مستوى العالم العربي، وفيما يلي نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي وموعدها وطريقة حجز تذاكر مشاهدة المباراة.

مباراة السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الإفريقي بتنافس 8 فرق يلعبون 14 مباراة، حيث يخرج الفريق المغلوب عقب الانتهاء من لعب مباراتين هما الذهاب والعودة، ويبدأ السوبر الإفريقي من الدور ربع النهائي إلى المباراة الأخيرة المباراة النهائية، ويتنافس هذا الدوري ثلاث أندية من شمال القارة السمراء وهم الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي.

أما وَسط القارة فنجد فريق مازيمبي الكونغولي وفريق إنييمبا النيجيري، وأخيرًا يأتي من منطقة الجنوب سيمبا التنزاني وبيترو أتليتكو الأنغولي وفريق ماميلودي صن داونز.

موعد مباراة السوبر الإفريقي

سوف تقام مباراة السوبر الإفريقي بالموعد المحدد لها وهو في يوم 15 من شهر سبتمبر 2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية ومصر، على أرض المملكة السعودية وتحديدًا في مدينة الطائف، وسوف تقام المباراة على ملعب استاد الملك فهد الدَولي.

طريقة حجز مباراة الأهلي واتحاد العاصمة السوبر الإفريقي

أما بالنسبة لحضور مباراة الأهلي واتحاد العاصمة فيجب الإسراع بالحجز من أجل الحصول على التذكرة الخاصة بك قبل نفاد الكمية، وذلك نظرًا لأن فرص الحصول على تذاكر للمباراة هذا الدوري محدودة للغاية، بالإضافة إلى أن الطلب والإقبال عليها كبير، حيث يتم الحجز عبر موقع تكت مكس عن طريق إتباع الخطوات التالية: