أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وموعد الحفل 2023

ينتظر عشاق الكرة القادمة معرفة قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية وموعد الحفل، مع العلم أنه سوف يتم اختيار أفضل لاعب في العالم وذلك عبر مجلة فرانس فوتبول، حيث تضم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية حوالي 30 مرشح من فئة الرجال و 20 مرشح من فئة النساء، كما أوضحت المجلة أن النجم كريم بنزيما الذي يلعب في فريق اتحاد جدة هو الذي حصل على لقب جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، أما بالنسبة لأفضل لاعب لجائزة الكُرة الذهبية لعام 2023 تم الإعلان عنه مساء يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى.

من هم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

بالطبع هذه الجائزة يسعى جميع اللاعبين الحصول عليها، لأنها في بمثابة وسام شرف يدل على التقدير والاهتمام، وتُعد من أشهر وأقدم الجوائز في تاريخ الكرة بصفة عامة، والآن سوف نقدم أسماء المرشحين العشرة للجائزة الذهبية 2023 وهم:

ليونيل ميسي.

إرلينج هالاند.

كيليان مبابي.

فينيسيوس جونيور.

كيفن دي بروين.

رودري هيرنانديز,

إيلكاي غوندوغان.

فيكتور أوسيمين.

جوليان ألفاريز.

روبرت ليفاندوفسكي.

موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

مع العلم أن موعد الحفل الذي يتم الإعلان فيه عن الفائز سوف يكون يوم 6 سبتمبر 2023، كما أعلنت المجلة الفرنسية عن موعد حفل البالون الذي يقام على إحدى المسارح العريقة في باريس وذلك يوم 30 أكتوبر القادم، حيث يتم هذا الحفل بشكل سنوي لكي يتم تسليم جائزة أفضل لاعب وجائزة الكرة الذهبية، ويتم نقل حفل الجائزة الذهبية على قناة بي إن سبورت القطرية.