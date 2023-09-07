تردد القنوات
استقبل الآن “تردد قناة الرابعة الرياضية 2023” على جميع الأقمار الصناعية وخطوات الضبط بكل سهولة
يتساءل عدد كبير من المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي عن تردد قناة الرابعة الرياضية 2023، حيث واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث المحتوى الرياضي على شاشتها على الشبكة، وتقوم ببث محتوى رياضي خالص دون أي تشويش أو تقطيع، وفي تقرير اليوم نرفق لكم إحداثيات تردد هذه القناة وطريقة تثبيت التردد بطريقة صحيحة على الشاشة، فضلًا تابعوا معنا.
تردد قناة الرابعة الرياضية 2023
تقوم قناة الرابعة الرياضية ببث عدد من المباريات على شاشتها لجميع المواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتقوم القناة ببث مباشر للمباريات بجودة عالية دون انقطاع، ولذا يبحث الكثير من المواطنين عن التردد الخاص بها، حيث يتم بث المحتوى من خلال الإحداثيات التالية:
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- تردد القناة هو 12563.
- معدل الاستقطاب هو الأفقي.
- معدل الترميز هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- جودة القناة هي sd.
كيفية ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية 2023
ذكرنا لكم الإحداثيات الخاصة بـ تردد قناة الرابعة الرياضية 2023، وبالنسبة للتردد فيمكن بكل سهولة ضبط التردد من خلال الخطوات التالية:
- اضغط على زر القائمة من جهاز الريموت الخاص بك.
- انقر على التركيب اليدوي ومنها اضغط على إضافة قناة.
- أدخل الإحداثيات الخاصة بالقناة والتي هي القمر الصناعي والتردد والاستقطاب والترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- بعدها سيتم البحث في القمر الصناعي عن القناة وحفظ القناة ضمن قائمة القنوات الخاصة بك.
- بعد ذلك سيتمكن المشاهدين من الاستمتاع بالمحتوى المتميز التي تقوم القناة بعرضه على شاشتهم.