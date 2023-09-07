استقبل الآن “تردد قناة الرابعة الرياضية 2023” على جميع الأقمار الصناعية وخطوات الضبط بكل سهولة

يتساءل عدد كبير من المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي عن تردد قناة الرابعة الرياضية 2023، حيث واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث المحتوى الرياضي على شاشتها على الشبكة، وتقوم ببث محتوى رياضي خالص دون أي تشويش أو تقطيع، وفي تقرير اليوم نرفق لكم إحداثيات تردد هذه القناة وطريقة تثبيت التردد بطريقة صحيحة على الشاشة، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة الرابعة الرياضية 2023

تقوم قناة الرابعة الرياضية ببث عدد من المباريات على شاشتها لجميع المواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء الوطن العربي، وتقوم القناة ببث مباشر للمباريات بجودة عالية دون انقطاع، ولذا يبحث الكثير من المواطنين عن التردد الخاص بها، حيث يتم بث المحتوى من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد القناة هو 12563.

معدل الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة هي sd.

كيفية ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية 2023

ذكرنا لكم الإحداثيات الخاصة بـ تردد قناة الرابعة الرياضية 2023، وبالنسبة للتردد فيمكن بكل سهولة ضبط التردد من خلال الخطوات التالية: