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الموظفين بقوا في حته تانية خلاص!! بأمر رئاسي 1000ج زيادة على مرتبات شهر سبتمبر 2023 بمناسبة مولد النبي
بينت وزارة المالية المصرية أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 هذا الشهر سيبدأ من يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث حددت جدول لصرف المرتبات للجميع ويستمر هذا الجدول لأكثر من يوم، حيث الصرف على أيام في كل هيئة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم جدول صرف المرتبات لهذا الشهر وهل فيه زيادة أم لا، ففضلًا تابعوا معنا.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
حسب البيان الرسمي التي أعلنت عنه وزارة المالية المصرية فإن المرتبات سوف يتم إيداعها للموظفين في القطاع العام سيبدأ من يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2023، ويستمر الصرف خمسة أيام، حيث ينتهي الصرف يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث يكون أيام الصرف في المواعيد التالية:
- يوم الخميس 21 سبتمبر من عام 2023.
- يومي 24 و25 و26 و27 من شهر سبتمبر من عام 2023.
- وقد تم تبكير صرف الرواتب هذا الشهر كي يتمكن الموظفين والموظفات من شراء مستحقات المدارس والجامعات لأولادهم استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.
قيمة رواتب شهر سبتمبر 2023
وضحنا لكم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، حيث تم تبكير الصرف، وبالنسبة لقيمة الرواتب فهي على النحو التالي:
- المستوى العالي 8500 جنيه مصري.
- درجة مدير عام 7000 جنيه مصري.
- الدرجة الأولى 6500 جنيه مصري.
- الدرجة الثانية 5500 جنيه مصري.
- الدرجة الرابعة 4500 جنيه مصري.
- ويتم الصرف في هيئات وجهات حكومية بالترتيب هيئة بهيئة على مدار خمسة أيام متواصلة.