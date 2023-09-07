أكثر من 8 أجازات رسمية مدفعوين الأجر من ضمن قائمة اجازات شهر سبتمبر 2023 “أعرفهم بالكامل”

مع بداية شهر سبتمبر الحالي نجد الكثير من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص يتساءلون عن قائمة اجازات شهر سبتمبر 2023، وذلك من أجل التعرف على الإجازات التي ستكون في هذا الشهر، وذلك في ضوء الضوابط الحاكمة والقوانين، وفي تقرير اليوم نوضح لكم الإجازات التي سيحصل عليها الموظفين والموظفات في هذا الشهر، ففضلًا تابعوا معنا لنوضح لكم بتقرير اليوم.

قائمة اجازات شهر سبتمبر 2023

الكثير من المواطنين والمواطنات في القطاع العام والخاص يتساءلون الآن عن إجازة شهر سبتمبر هذا الشهر، والتي ستكون ثمانية أيام عطلة أسبوعية، وباقي الإجازات ستكون إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث ستأتي هذه الإجازة يوم الأربعاء وسوف يتم تأجيل الإجازة إلى يوم الخميس، فقائمة الإجازات على النحو التالي:

الجمعة الثامن من سبتمبر.

الخميس التاسع من سبتمبر.

الجمعة الخامس عشر من سبتمبر.

السبت السادس عشر من شهر سبتمبر.

الجمعة الثاني والعشرين من سبتمبر.

السبت الثالث والعشرين من شهر سبتمبر.

الخميس الثامن والعشرين من شهر سبتمبر.

الجمعة الثامن والعشرين من شهر سبتمبر.

السبت الثلاثين من شهر سبتمبر.

متى إجازة المولد النبوي الشريف؟

وضحنا لكم قائمة اجازات شهر سبتمبر 2023، ومن ضمن الإجازات التي ستأتي في هذا الشهر هي إجازة المولد النبوي الشريف، حيث ستكون يوم أربعاء، ولكن سيتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس بدل من الأربعاء، وبالتالي الإجازة كالتالي: