الفرحة مش سيعاهم “زغرطي انتي وهي” للموظفين وأصحاب المعاشات تكافل وكرامة .. زيادة التموين لشهر أكتوبر 2023 بأمر رئاسي

بدئت وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف السلع التموينية للمواطنين والمواطنات في شهر سبتمبر وبدئت عملية الصرف من اليوم الأول في الشهر، وما زالت عملية الصرف مستمرة للمواطنين عن شهر سبتمبر، ولكن انتشر بين المواطنين والمواطنات أنه سيتم زيادة السلع التموينية لشهر أكتوبر، وهذا ما جعل الجميع يتساءلون عن حقيقة زيادة التموين لشهر أكتوبر، وفي تقرير اليوم نوضح لكم حقيقة زيادة السلع الشهر القادم، فضلًا تابعوا معنا.

حقيقة زيادة التموين لشهر أكتوبر

وضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لا يوجد زيادة في السلع التموينية لشهر أكتوبر لأي فئة كانت، ولكن هناك إضافة للمواليد، وبمجرد قبول أحد المواليد يتم زيادة قيمة السلع التموينية المقدمة للأسرة، ولكل فرد في الأسرة مبلغ 50 جنيه مصري فقط، ولا تزيد قيم الدعم في التموين على السلع التموينية عن هذا المبلغ، حيث يتمكن الفرد من شراء زجاجة زيت واحدة فقط وكيس سكر كيلو بالإضافة إلى كيس من المكرونة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وضحنا لكم حقيقة زيادة التموين لشهر أكتوبر، وبالنسبة لإضافة الأطفال على بطاقة التموين، فهي وفقًا للخطوات التالية: