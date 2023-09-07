لو الزيرو غالي عليك”.. أرخص سيارة مستعملة في مصر أقل من 175 ألف ( جيلي إم جراند – فيات بونتو – هيونداي فيرنا )

بدأ العديد من أولياء الأمور في مصر البحث عن وسيلة نقل سريعة وموثوقة قبل بدء العام الدراسي الجديد، هذه الوسيلة يجب أن تمكنهم من التنقل بكل سهولة في أي وقت، وفي الوقت نفسه تساعدهم في توفير وسيلة نقل آمنة لأبنائهم من وإلى المدارس، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أرخص سيارة مستعملة في مصر.

أرخص سيارة مستعملة في مصر

يبحث الكثير عن خيارات اقتصادية ولذلك تتجه الأنظار نحو السيارات المستعملة في هذه الفترة، فالسيارات المستعملة تمثل بديلاً ممتازاً للسيارات الجديدة، حيث يمكن العثور على سيارات مستعملة بأسعار أقل وبنفس الجودة.

مقارنة ومراجعة 5 سيارات مستعملة

لمساعدتك في اتخاذ قرار صائب سنستعرض مواصفات وأسعار 5 سيارات مستعملة متاحة في السوق المصرية بأسعار تقل عن 175 ألف جنيه، وذلك استناداً إلى أحدث التحديثات في أسواق السيارات المستعملة.

السيارة الأولى – جيلي إم جراند 7 موديل 2014

في المركز الأول تأتي سيارة جيلي إم جراند 7 موديل 2014 باللون الأبيض، تتميز بعداد 162 كيلومتر وناقل حركة مانيوال، بالإضافة إلى تجهيزات مثل التكييف وزجاج كهربائي، ويبلغ سعرها 170 ألف جنيه.

السيارة الثانية – فيات بونتو موديل 2004

تحتل سيارة فيات بونتو موديل 2004 المركز الثاني، وتأتي باللون الفضي وعداد 18 ألف كيلومتر، ناقل الحركة هو مانيوال وتتمتع بمزايا مثل التكييف ونوافذ كهربائية من الأمام والخلف، وسعرها يبلغ 173 ألف جنيه.

السيارة الثالثة – هيونداي فيرنا موديل 2013

تحتل سيارة هيونداي فيرنا موديل 2013 المركز الثالث، وتأتي باللون الأبيض وعداد 500 ألف كيلومتر، ناقل الحركة هو مانيوال، وتضم تكييف ونوافذ زجاجية أمامية وخلفية. تباع بسعر 170 ألف جنيه.

السيارة الرابعة – شيفروليه أفيو موديل 2006

تأتي سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 باللون الأحمر وعداد 226 ألف كيلومتر، ناقل الحركة هو مانيوال، وتضم تكييف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية. سعرها يبلغ 170 ألف جنيه.

السيارة الخامسة – جيلي باندينو موديل 2015

في المركز الخامس نجد سيارة جيلي باندينو موديل 2015 باللون الأسود وعداد 159 كيلومتر، تأتي بناقل حركة مانيوال وتكييف، وتحمل محرك بسعة 1300 سي سي. سعرها يبلغ 170 ألف جنيه.