لأصحاب المعاشات أفرح وزقطط “.. الحكومة تعلن صرف تعويض 14% للمعاشات لبعض الفئات هي دي الاخبار ولا بلاش

كشفت الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لعام 2019 الذي يتضمن مزايا كبيرة لأصحاب المعاشات، وأوضحت الحكومة أنه يتم صرف مبالغ تصل إلى حوالي 28 مليار جنيه مصري شهرياً لأكثر من 11 مليون مستفيد من المعاشات، بالإضافة إلى زيادة جديدة تبلغ 14 مليار جنيه.

موعد صرف المعاشات

وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 المادة رقم 35 يتم تنفيذ زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% في الأول من يوليو من كل عام، بناءً على هذا القانون من المتوقع أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات في بداية يوليو من كل عام.

ومن المهم ملاحظة أن هناك زيادة تمت في عام 2023، حيث أعلنت هيئة التأمينات عن زيادة المعاشات في شهر أبريل من نفس العام بنسبة 15% أيضًا، هذا يعني أنه تم تقديم هذه الزيادة بمقدار ثلاثة أشهر قبل الموعد المحدد في القانون، وقد تم ذلك بناءً على توجيهات رئاسية لتقديم الزيادة في وقت مبكر.

تعويضات تصل إلى 15% لفئات محددة

ينص قانون المعاشات والتأمينات على صرف تعويضات تصل إلى 15% لبعض الفئات من أصحاب المعاشات وفقاً لحالات محددة، ضمن هذه الحالات، يشمل القانون:

الأشخاص الذين يعانون من عجز جزئي مستديم يمنعهم من العمل.

أصحاب المعاشات الذين يخدمون في سلك الرهبنة.

الأشخاص الذين يعانون من عجز كامل.

حالات الوفاة لأصحاب المعاشات.

الأشخاص الذين تم حكمهم بالسجن لفترة باقية حتى يصلوا إلى سن الشيخوخة.

الأشخاص الذين هاجروا.

المغادرة النهائية للأجانب من مصر أو العمل الدائم خارج البلاد أو الانضمام للبعثات الدبلوماسية.

زيادة بنسبة 15% في معاشات سبتمبر 2023

تتضمن المادة الخامسة والثلاثين من القانون صرف زيادة سنوية تقدر بحوالي 15% لأصحاب المعاشات، بدأ صرف هذه الزيادة في شهر يوليو السابق، ولكن تم تقديم موعد صرفها إلى شهر أبريل نتيجة توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة أصحاب المعاشات في التعامل مع التحديات الاقتصادية نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الأحداث العالمية.