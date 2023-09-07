اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

تتوجه المؤشرات السعرية الخاصة بكل أنواع الدواجن نحو مستويات الاستقرار وهو ما يجعل السوق المحلية والاستهلاكية في مصر تتأثر بشكل كبير بالاستقرار في المستويات السعرية، وفي هذا المقال نستعرض أهم التفاصيل السعرية الخاصة بكافة الأنواع الأعلى من حيث المبيع والطلب في الأسواق مثل الدواجن البيضاء والساسو والدواجن الأمهات البيضاء وهي من أكثر الأنواع المستهلكة ويهتم المواطنون بمعرفة مستوى الأسعار الخاصة بهم للكيلو جرام سواء بالبورصة الرئيسية أو في السوق الاستهلاكية، كما نستعرض أهم ما يمكن توقعه فيما يخص تكلفة شراء لحوم الدواجن غدًا.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

تستقر الأسعار اليوم على سعر يعتبر في المستوى الأقل من الأيام الماضية ويتوقع أيضًا أن تظل مؤشرات تراجع الأسعار هي المسيطرة وهو ما يعد أفضل بالنسبة لحركة التجارة في الأسواق الاستهلاكية وبالنسبة للمستهلك أيضًا ويضم ما يلي في التقرير معلومات عن القيمة السعرية لكل كيلو جرام من لحوم الدواجن الأعلى طلبًا اليوم والمتوقع استمرارها حتى يوم غد.

سعر الدواجن البيضاء

الدجاج الأبيض سعره للكيلو جرام في الأسواق المحلية 67 جنيه مصري وقد أعلنت اليوم بورصة مصر الرئيسية للدواجن عن توفرها بسعر للكيلو يصل إلى 56 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو والأمهات

الدواجن الحمراء تعتبر من بين الأنواع الأعلى طلبًا ويتوقع أن يستقر سعرها مثل سعر اليوم وهو 112 جنيه مصري في المزرعة، وبسعر 118 جنيه مصري في الأسواق.

سعر الدواجن الأمهات اليوم يسجل بالبورصة

الرئيسية حوالي 50 جنيه مصري بينما تسجل سعر للكيلو جرام يصل إلى 58 جنيه مصري في الأسواق الاستهلاكية.

أسعار أجزاء الدواجن بالسوق الاستهلاكية