مش هتدفع فاتورة الأرضي تاني”.. المصرية للاتصالات توضح فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الأرضي هي دي الاخبار ولا بلاش

يعتبر الهاتف الأرضي في مصر واحداً من وسائل الاتصال الأساسية التي تخدم ملايين المواطنين، ولمساعدة المشتركين في شركة المصرية للاتصالات على فهم الفئات المعفاة من دفع فواتير التليفون الأرضي لعام 2023، وكيفية الاستعلام عن فواتيرهم وطرق دفعها، سنقدم معلومات مفصلة من خلال هذا المقال.

الفئات المعفاة من دفع فاتورة الهاتف الأرضي

تعلن الشركة المصرية للاتصالات عن الفئات المعفاة من دفع فواتير الهاتف الأرضي في مصر، وهم:

كبار السن: يشمل هذا القسم الأشخاص الذين تجاوزوا سن 60 عامًا والمسجلين كمالكين للخط الأرضي.

ذوي الاحتياجات الخاصة: يتضمن هذا القسم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو جسدية ويكونون مسجلين كمالكين للخط الأرضي.

أصحاب الدخل المحدود: بعض الفئات من الأشخاص ذوي الدخل المحدود قد يحصلون على إعفاء من دفع فواتير التليفون الأرضي وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

المتقاعدين: بعض المتقاعدين قد يكونون مؤهلين للحصول على إعفاء من دفع فواتير التليفون الأرضي وذلك وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.

كيفية استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لعام 2023

زيارة موقع المصرية للاتصالات: يمكن للمشتركين الوصول إلى فواتيرهم عبر زيارة موقع الشركة على الإنترنت.

الاستعلام عن الفاتورة: بمجرد دخول الموقع، يتعين على المشترك البحث عن خيار “الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

إدخال البيانات المطلوبة: يتوجب على المشترك إدخال كود المحافظة الخاص به ورقم الخط الأرضي.

عرض الفواتير: بعد إدخال البيانات الصحيحة، سيتم عرض فواتير الهاتف الأرضي الحالية للمشترك.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي لعام 2023

مالكي الهاتف الأرضي في مصر لديهم عدة خيارات لدفع فواتيرهم، ومنها: