إلحق فول عربيتك”.. حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر 2023 بنزين 92 و 95 والسولار الحكومة توضح

تأخر إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر للربع الثالث من عام 2023 أثار العديد من التساؤلات حيث كان من المتوقع أن يصدر هذا الإعلان في مطلع شهر يوليو، ولكنه تأخر بشكل ملحوظ، وبحسب مصادر حكومية تم الكشف عن السبب وراء هذا التأخر، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة زيادة أسعار البنزين.

حقيقة زيادة أسعار البنزين

في تصريحات لمصدر حكومي من وزارة البترول تم التأكيد على أن قرار تحديد أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات ليس قراراً منفرداً لوزارة البترول بل هو قرار حكومي متكامل، وهذا يعني أن القرار يتطلب الموافقة من لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، بعد التوافق مع الحكومة.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

تحديد أسعار البنزين والسولار يتم بناءً على دراسة شاملة للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ويتم التحقق من قدرة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية الإضافية وكذلك دراسة تأثير التغيرات في سوق البترول العالمي على الأسعار المحلية.

وأوضح رئيس غرفة البترول تامر أبو بكر أن قرار لجنة التسعير التلقائي يعتمد على عوامل اجتماعية واقتصادية، حيث يتعين أن يتماشى مع قدرة المواطنين على تحمل أي تغيير في الأسعار، كما يتطلب التحديد أيضًا مراجعة الأوضاع الاقتصادية العالمية للبترول خلال الفترة الزمنية الثلاثة الأشهر السابقة.

وفي إطار هذا السياق قد أجرت الحكومة تعديلات على أسعار البنزين في شهر مارس، وأبقت على أسعار السولار دون تغيير، ومن ثم تم رفع أسعار السولار في شهر مايو بمقدار جنيه وتثبيت أسعار البنزين.

لذلك يعتبر تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر يتطلب دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعوامل العالمية التي تؤثر على سوق البترول، وهذا ما يجعل القرار يستغرق وقتًا للاتخاذ بعناية.