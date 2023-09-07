زيادة 25% افرح وزقطط”.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة واماكن الصرف

في إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم النقدي للمستحقين، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التحضير لموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 بالإضافة إلى كيفية التقديم للحصول على المعاش.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهر سبتمبر في الـ 15 من سبتمبر الجاري وذلك وفقاً للمواعيد الرسمية من وزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

التجهيزات لضمان صرف آمن

تهتم الوزارة بتجهيزات مكثفة لضمان سلامة وسهولة عملية الصرف، يتم تجهيز ماكينات الصراف الآلي (ATM) بالمبالغ المطلوبة، ويتم توفير خيارات صرف أخرى لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة، كما تم تحذير منها من قبل هيئة الأرصاد.

صرف المساعدات الشهرية للفئات المستحقة

فيما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عملية صرف المساعدات الشهرية للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

في إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% في أبريل الماضي، وبذلك وصلت قيمة الدعم النقدي للمواطنين الذين يستحقون معاش تكافل وكرامة إلى مبلغ 625 جنيهاً شهرياً.

الشروط والمستندات المطلوبة لتقديم على معاش تكافل وكرامة بسهولة

للحصول على معاش تكافل وكرامة بسهولة ودون تأثر بالظروف الجوية السيئة، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات المطلوبة للتقديم، إليكم الشروط والمستندات المطلوبة:

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول وعلى العنوان الحالي للأفراد البالغين 18 عامًا فأكثر.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق إذا كانت متاحة.

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 عامًا.

صورة بطاقة التموين إذا كانت متاحة.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عامًا وقيد طالب للجامعيين.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجرة أو ما يثبت الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

تطوير برامج الدعم والحماية

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحسين مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الدعم الضروري في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التعليم والإسكان والصحة، وتهدف هذه البرامج إلى استهداف الفئات المستحقة وتحسين مستوى المعيشة.