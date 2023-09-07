“أخيراً هنرجع الساعة تاني 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023 والرجوع الي التوقيت الشتوي مجلس الوزارة يوضح

موضوع التوقيت الصيفي في مصر أصبح محور اهتمام المواطنين مع اقتراب نهاية فصل الصيف، في إبريل الماضي قرر مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2023 في مصر، مما أدى إلى تقديم عقارب الساعة إلى الأمام لمدة 60 دقيقة، لذلك فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

من المقرر أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي في مصر لعام 2023 في شهر أكتوبر، وتحديداً في يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة للعودة إلى التوقيت الشتوي.

مفهوم التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي هو تغيير في التوقيت الرسمي للبلاد أو المنطقة مرتين سنوياً لمدة عدة أشهر، يتم ضبط الساعات الرسمية مسبقاً في بداية فصل الربيع بحيث تتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، وفي فصل الخريف يتم الرجوع إلى التوقيت العادي (الشتوي).

أهداف التوقيت الصيفي

الهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تحسين استغلال ساعات النهار التي تزداد بشكل تدريجي مع بداية الربيع وتنخفض تدريجيا مع اقتراب فصل الشتاء، هذا يرتبط بزيادة ساعات النهار في فصلي الربيع والصيف وانقسامها في فصلي الخريف والشتاء نتيجة لميل محور دوران الكرة الأرضية.

تاريخ التوقيت الصيفي

أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي كان الأمريكي بنجامين فرانكلين في عام 1784، لكن لم تحظى الفكرة بالاهتمام إلا في بداية القرن العشرين، وتم الترويج لهذه الفكرة البريطاني من قبل ويليام ويلت، وعلى الرغم من رفض البرلمان البريطاني للفكرة في عام 1909، إلا أنه تم تنفيذها لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى.

تأثير التوقيت الصيفي على الصحة

كشفت شركة تأمينات صحية ألمانية عن تأثير التوقيت الصيفي على الصحة، حيث يعاني معظم الأشخاص من مشاكل صحية بسبب تغيير التوقيت، ويحتاج الجسم عدة أيام للتكيف مع التغييرات الهرمونية، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الأرق وقلة النوم، كما يؤثر التغيير في التوقيت على التوازن الغذائي ونسبة السموم في الجسم.

تاريخ التوقيت الصيفي في مصر

في مصر تم إلغاء التوقيت الصيفي لفترة طويلة بين عامي 2015 و2016، ولكن تمت إعادته بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات، ويعود تاريخ التوقيت الصيفي في مصر إلى عام 1940 عندما قام البريطانيون بتنفيذه لأول مرة، وتم إيقافه بعد 5 سنوات في عام 1945 قبل أن يتم تطبيقه من جديد.

أهمية التوقيت الصيفي

يعتبر التوقيت الصيفي أمراً ضرورياً لتنظيم أوقات العمل والأنشطة العامة، ويلعب دوراً مهماً في تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية ويساعد في تخفيف الأحمال الكهربائية، يتوجب الالتزام بمواعيد الإغلاق وفقاً للقوانين وقرارات مجلس الوزراء.

ويشدد خبير التنمية المحلية الدكتور الحسين حسان يشدد على أهمية تنظيم مواعيد الغلق لأسباب أمنية واقتصادية، وكذلك تخفيف الأحمال الكهربائية وتسهيل الصيانة، ويتم فرض عقوبات على من لا يلتزم بمواعيد الغلق باستثناء العيادات والصيدليات.

وقامت وزارة التنمية المحلية بتذكير الجمهور بالالتزام بالقرار الوزاري وأكدت على أن عدم الالتزام سيتسبب في مسائلة قانونية وفرض غرامات، ويتم غلق المحال عادة في الساعة 11 مساءً، ما عدا أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية حيث يغلقون في الساعة 12 منتصف الليل.