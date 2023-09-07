“اسماء جديدة” منصة مظلتي 2023….pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذي من خلاله يستطيع المواطن الاستعلام عن اهليته واستحقاقه في برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط منصة مظلتي واسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء لشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أعلنت عن توافر عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية، ولا يغادر العراق .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

كما يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود رابط الكتروني خاص يتيح الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: