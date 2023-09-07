“يامسهل رخصت تاني” اسعار الفراخ اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 … البانيه بـ 160 والدبابيس بـ 70

اسعار الفراخ اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، شهدت اسعار الفراخ اليوم استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم في بورصة الدواجن، حيث تعد من أهم الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والتجار خلال الآونة الأخيرة، ويوفر موقع البديل أهم التفاصيل الخاصة بأسعار الفراخ والبانية والبيض …. فتابعونا …

اسعار الفراخ اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

ويبحث عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات عن أسعار الفراخ اليوم والتي قد تختلف من محافظة إلى أخرى، وإليكم أسعار الفراخ والبانيه والأوراك .

سعر الفراخ البيضاء يتراوح بين 64 إلى 65 جنيه.

سعر كيلو فراخ الأمهات 62 إلى 63 جنيه .

أما سعر الفراخ البلدي بين 95 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 75 جنيه .

أما سعر كيلو الفراخ الساسو حوالي 81 جنيه.

سعر كيلو دبابيس الفراخ 70 جنيه.

سعر كيلو الأجنحة 55 جنيه .

أما سعر كيلو البانيه حوالي 155 إلى 160 جنيه.

اسعار البط اليوم

أما عن أسعار البط فجاءت كالتالي:

سعر كيلو البط المولار 85 جنيه.

أما سعر كيلو البط البلدي 100 جنيه.

سعر كيلو بط الفرنساوي 75 جنيه .

اسعار البيض اليوم

وتشهد اسعار البيض استقراراً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة وإليكم الأسعار…

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 113 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 122 جنيها.

وكان مصدر مسؤول ببورصة الدواجن قد أكد أن السبب الرئيسي في غلاء اسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة هو ارتفاع اسعار العلف، مشيراً إلى أنه سوف يشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة فبالتالي سوف تنخفض اسعار الفراخ والبط .