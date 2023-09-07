طريقة عمل البسبوسة فى المنزل لذيذة وطرية زي المحلات بكل التكات وأسرار نجاحها وتحدي😋👌🏻

طريقة عمل البسبوسة السورية في البيت …تُعد البسبوسة السورية واحدة من أشهر الحلويات التقليدية في المطبخ السوري. تتميز بقوامها اللين والرطب وطعمها اللذيذ، وقد تكون وجبة رائعة للاستمتاع بها في المناسبات الخاصة أو في أي وقت من السنة. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل البسبوسة السورية في البيت.

مكونات البسبوسة السورية

– 2 أكواب من السميد الناعم

– 1 كوب من جوز الهند المبروش

– 1 كوب من السكر

– 1 كوب من اللبن الزبادي

– 1/2 كوب من الزبدة المذابة

– 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية

– 1/2 كوب من الفستق المفروم للتزيين

– سكر قليل للرش

طريقة التحضير:

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت). ثم قم بدهن صينية خبز متوسطة الحجم بالزبدة أو الزيت. في وعاء كبير، قم بمزج السميد وجوز الهند المبروش والسكر حتى يتجانسوا جيدًا. أضف اللبن الزبادي والزبدة المذابة إلى الخليط واخلطهما جيدًا حتى تتكون عجينة لينة. في وعاء صغير، قم بذوبان الخميرة الكيميائية في 2 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ. ثم أضف الخميرة المذابة إلى خليط البسبوسة واخلط جيدًا حتى يتم توزيع الخميرة بالتساوي. صب العجينة في الصينية المحضرة واملأها بالعجينة حتى يصل ارتفاعها إلى حوالي 2 سم. قم بوضع الصينية في الفرن المُسخن مسبقًا واتركها لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى تصبح البسبوسة ذهبية اللون ومنتفخة. بعد أن تنضج البسبوسة، قم بإخراجها من الفرن واتركها تبرد لبضع دقائق.

قبل تقديمها، قم بتقطيع البسبوسة إلى مربعات صغيرة أو مستطيلات ورش سكرًا قليلًا ورشة من الفستق المفروم فوقها لإضافة لمزيد من الزخم المقالي:

تضفي البسبوسة السورية لمسة شرقية رائعة على مائدتك. يمكن تقديمها كحلوى مستقلة أو مع الشاي أو القهوة. يمكن أيضًا تناولها مع القشطة أو العسل لإضافة المزيد من النكهة والقوام. يعتبر الفستق المفروم تزيينًا تقليديًا للبسبوسة السورية، ولكن يمكن استخدام اللوز المفروم أو رقائق جوز الهند بدلاً منه.

قد تحتاج إلى ضبط كمية السكر والزبدة حسب ذوقك الشخصي. إذا كنت تفضل الحلويات الأقل حلاوة، فيمكنك تقليل كمية السكر المضافة. كما يمكنك زيادة كمية الزبدة للحصول على بسبوسة أكثر نعومة ورطوبة.

باستخدام هذه الوصفة يمكنك الآن تحضير البسبوسة السورية في البيت بكل سهولة واستمتاع بمذاقها الرائع، قد تحتاج إلى بعض التجارب للوصول إلى النتيجة المثالية بالنسبة لك، لذا لا تتردد في تعديل المكونات والنسب حسب تفضيلاتك الشخصية.

استمتع بتحضير البسبوسة السورية الشهية وشاركها مع العائلة والأصدقاء لتجربة لذيذة وممتعة. بالهنا والشفا!