عروض اليوم الوطني السعودي 93 للعطور من العربية للعود 2023 رجال ونساء | فرصة ذهبية للشراء

إذا كنت تبحث عن عطر فاخر يحتفل باليوم الوطني السعودي 93، فإن عروض اليوم الوطني السعودي 93 من العربية للعود هو اختيارك المثالي. تتميز منتجات العربية للعود بمكوناتها الرائعة المميزة والتي تتكون من مزيج رائع من المكونات الفاخرة التي تجسد روح المملكة العربية السعودية. يحتوي على نفحات من العود والورد والعنبر والبخور، مما يضفي عليه رائحة فريدة وجذابة. كما تأتي منتجات العربية للعود في زجاجة أنيقة تحمل شعار اليوم الوطني السعودي.

عروض اليوم الوطني 93 من العربية للعطور

عطور العربية للعود.. يتميز العطر بثباته العالي، حيث يدوم لفترة طويلة على الجسم. كما أنه ينتشر بشكل متساوٍ ويترك أثرًا جميلًا في المكان. ويرجع ذلك بسبب الجودة العالية للعطر. إنه اختيار مثالي للاحتفال باليوم الوطني السعودي ولإضافة لمسة من التألق والأناقة إلى إطلالتك.

هل تبحث عن هدية مميزة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93؟ تقدم العربية للعود مجموعة مذهلة من العطور المستوحاة من التراث والثقافة السعودية. ستجد تشكيلة واسعة من التصميمات والنكهات المختلفة التي تناسب جميع الأذواق. سواء كنت تبحث عن عطر رجالي أو نسائي، ستجد بالتأكيد ما يلبي توقعاتك.

مضاوي الذهبي ١٠٠مل احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس العربية للعود، وتتويج لقصة نجاح منتج مضاوي بإصدار آخر فاخر يحمل نفس روح مضاوي. بسعر 776.00 ر.س أرابيلا… سعر 293.00 ر.س قمة العطر البرقوق رائحة فاكهية، سكرية وحلوة قلب العطر ..ورد…رائحة رومانسية طبيعية وناعمة…الياسمين قاعدة العطر… المسك .. رائحة الاصالة المخملية…العنبر…رائحة دافئة وترابية عبيرها المميز يذكرك بالاماكن الاثرية عبق طبيعي من الورد والياسمين الرقيق يتخلله نفحات حلوة من البرقوق ويثبت رائحة قاعدة فاخرة من المسك والعنبر

إصنعي عبيرك الخاص من رائحته الخصبة ، الغنية بالجمال والانوثة ارابيلا عطر صمم خصيصاً ليعبر عنك عنك بشكل مختلف.

فيلفت تاتش… سعر 193.00 ر.س

بلمسة مخملية يأتي هذا العطر الحساس بمقدمة من زهرة البرتقال و التوت ليزداد احساس بإضافة طبقة من الغاردينيا و الياسمين فيرتكز علي قاعدة عطرية من الباتشولي و المسك فتلامسك رائحته و تلامس أنت الخيال

عروض اليوم الوطني 93 من العربية للعطور رجال – نساء

الصنف من العربية للعود عرض اليوم الوطني 93 دهن عود كمبودي ربع تولة 293 ريال بدل 1679 ريال. عطر أرابيلا 293 ريال بدل 478 ريال فيلفت تاتش 193 ريال بدل 300 ريال. شنطة دخون 493.01 ريال بدل 1670 ريال. معجون لارا 93 ريال بدل 276 ريال مخلط فجر 35 ريال بدل 92 ريال. مخلط همس الليالي 93 ريال بدل 126 ريال مخلط شروق 93 ريال بدل 103.50 ريال. مخلط الأمير 35 ريال بدل 92 ريال. عطر كريزي مودي 193 ريال بدل 290 ريال. عطر الربان 120 مل 293 ريال بدل 499 ريال. مبثوث الشيوخ 80 غم 193 ريال بدل 290 ريال. معجون الشيوخ 100 غم 193 ريال بدل 290 ريال. بخاخ أصالة الشرق للرجال 93 ريال بدل 690 ريال. آرابيان ليذر مسك 100 مل 290 ريال بدل 570 ريال. عطر خيال 193 ريال بدل 478 ريال. وسم العود 293 ريال بدل 740 ريال. وسم المسك 293 ريال بدل 540 ريال. عطر أندلسي 293 ريال بدل 558 ريال. مسك روز 100 مل 193 ريال بدل 473 ريال. بيلا بخاخ 100 مل 193 ريال بدل 318 ريال. عود خاص بخاخ 100 مل 193 ريال بدل 519 ريال. أبيات بخاخ 95 مل 193 ريال بدل 600 ريال. عطر لاينز للرجال 85 مل 93 ريال بدل 300 ريال.

.