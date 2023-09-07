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عروض اليوم الوطني السعودي 93 للعطور من العربية للعود 2023 رجال ونساء | فرصة ذهبية للشراء

عروض اليوم الوطني السعودي 93 للعطور من العربية للعود 2023 رجال ونساء | فرصة ذهبية للشراء

fareda salehمنذ 51 دقيقة
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إذا كنت تبحث عن عطر فاخر يحتفل باليوم الوطني السعودي 93، فإن عروض اليوم الوطني السعودي 93 من العربية للعود  هو اختيارك المثالي. تتميز منتجات العربية للعود بمكوناتها الرائعة المميزة والتي تتكون من مزيج رائع من المكونات الفاخرة التي تجسد روح المملكة العربية السعودية. يحتوي على نفحات من العود والورد والعنبر والبخور، مما يضفي عليه رائحة فريدة وجذابة. كما تأتي منتجات العربية للعود في زجاجة أنيقة تحمل شعار اليوم الوطني السعودي.

عروض اليوم الوطني 93 من العربية للعطور

عطور العربية للعود.. يتميز العطر بثباته العالي، حيث يدوم لفترة طويلة على الجسم. كما أنه ينتشر بشكل متساوٍ ويترك أثرًا جميلًا في المكان. ويرجع ذلك بسبب الجودة العالية للعطر. إنه اختيار مثالي للاحتفال باليوم الوطني السعودي ولإضافة لمسة من التألق والأناقة إلى إطلالتك.

هل تبحث عن هدية مميزة للاحتفال باليوم الوطني السعودي 93؟ تقدم العربية للعود مجموعة مذهلة من العطور المستوحاة من التراث والثقافة السعودية. ستجد تشكيلة واسعة من التصميمات والنكهات المختلفة التي تناسب جميع الأذواق. سواء كنت تبحث عن عطر رجالي أو نسائي، ستجد بالتأكيد ما يلبي توقعاتك.

مضاوي الذهبي ١٠٠مل

احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس العربية للعود، وتتويج لقصة نجاح منتج مضاوي بإصدار آخر فاخر يحمل نفس روح مضاوي. بسعر  776.00 ر.س

أرابيلا… سعر  293.00 ر.س

قمة العطر البرقوق رائحة فاكهية، سكرية وحلوة

قلب العطر ..ورد…رائحة رومانسية طبيعية وناعمة…الياسمين

قاعدة العطر… المسك .. رائحة الاصالة المخملية…العنبر…رائحة دافئة وترابية عبيرها المميز يذكرك بالاماكن الاثرية

عبق طبيعي من الورد والياسمين الرقيق يتخلله نفحات حلوة من البرقوق ويثبت رائحة قاعدة فاخرة من المسك والعنبر
إصنعي عبيرك الخاص من رائحته الخصبة ، الغنية بالجمال والانوثة ارابيلا عطر صمم خصيصاً ليعبر عنك عنك بشكل مختلف.

فيلفت تاتش… سعر  193.00 ر.س

بلمسة مخملية يأتي هذا العطر الحساس بمقدمة من زهرة البرتقال و التوت ليزداد احساس بإضافة طبقة من الغاردينيا و الياسمين فيرتكز علي قاعدة عطرية من الباتشولي و المسك فتلامسك رائحته و تلامس أنت الخيال

عروض اليوم الوطني 93 من العربية للعطور رجال – نساء

الصنف من العربية للعودعرض اليوم الوطني 93
دهن عود كمبودي ربع تولة293 ريال بدل 1679 ريال.
عطر أرابيلا293 ريال بدل 478 ريال
فيلفت تاتش193 ريال بدل 300 ريال.
شنطة دخون493.01 ريال بدل 1670 ريال.
معجون لارا93 ريال بدل 276 ريال
مخلط فجر35 ريال بدل 92 ريال.
مخلط همس الليالي93 ريال بدل 126 ريال
مخلط شروق93 ريال بدل 103.50 ريال.
مخلط الأمير35 ريال بدل 92 ريال.
عطر كريزي مودي193 ريال بدل 290 ريال.
عطر الربان 120 مل293 ريال بدل 499 ريال.
مبثوث الشيوخ 80 غم193 ريال بدل 290 ريال.
معجون الشيوخ 100 غم193 ريال بدل 290 ريال.
بخاخ أصالة الشرق للرجال93 ريال بدل 690 ريال.
آرابيان ليذر مسك 100 مل290 ريال بدل 570 ريال.
عطر خيال193 ريال بدل 478 ريال.
وسم العود293 ريال بدل 740 ريال.
وسم المسك293 ريال بدل 540 ريال.
عطر أندلسي293 ريال بدل 558 ريال.
مسك روز 100 مل193 ريال بدل 473 ريال.
بيلا بخاخ 100 مل193 ريال بدل 318 ريال.
عود خاص بخاخ 100 مل193 ريال بدل 519 ريال.
أبيات بخاخ 95 مل193 ريال بدل 600 ريال.
عطر لاينز للرجال 85 مل93 ريال بدل 300 ريال.

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fareda salehمنذ 51 دقيقة
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