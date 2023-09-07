معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي والعلمي الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية عموم المحافظات

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 تثير اهتمام العديد من الطلاب في هذه الفترة، حيث يبحثون عن معلومات حول كيفية تقديم الطلبات ومتطلبات القبول، بالإضافة إلى ذلك أشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه سيتم توفير طريقة التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجامعات العراقية، ونوفر المزيد من المعلومات حول هذه المعدلات.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

استعلم عن معدلات القبول 2023 في العراق للاحيائي، حيث ينبغي الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم في العراق قامت بنشر استمارة القبول المركزي لعام الحالي على صفحتها الرسمية، وذلك لمساعدة الطلاب الراغبين في التقديم إلى الجامعات، وبذلك يمكن للطلاب الآن تقديم طلبات القبول عبر الموقع الرسمي وملئ الاستمارة.

وقد أعلنت الوزارة أيضًا عن نسب القبول للجامعات والمعاهد العراقية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، نسب القبول في كلية الطب بجامعة البصرة من ٩٩.٩٧٪ و وأما نسب القبول في كلية طب الأسنان تبدأ أيضا من ٩٩.٨٩٪.

معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 الحد الأدنى

يمكنك التعرف على معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي وجميع التخصصات من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة دائرة الدراسات والتحقيق والمتابعة عبر موقع الجامعة.

قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم التسجيلي الخاص بك والرقم السري الخاص بحسابك.

يجب عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية بدقة والتحقق من صحتها.

وبعد الانتهاء من تعبئة البيانات، ستظهر لك قائمة بالكليات المتاحة.

ويمكنك اختيار الكلية التي ترغب في الالتحاق بها واختيار التخصص المناسب لك.

و بعد اختيار الكلية والتخصص، يجب عليك متابعة الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لاكتمال عملية القبول، مثل إجراء الاختبارات أو المقابلات إذا كانت ضرورية.

تأكد دائمًا من متابعة المواعيد الهامة والمعلومات الخاصة بالجامعة التي ترغب في الالتحاق بها، حيث تختلف الإجراءات قليلاً من جامعة لأخرى.