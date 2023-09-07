أخرها 60 دقيقة.. الحكومة تُعلن انتهاء التوقيت الصيفي والعودة إلى الشتوي في هذا الموعد

لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء فصل الصيف داخل مصر، ليبدأ بعدها فصل الشتاء، وتتغير المواعيد من جديدة، على أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، من أجل الاستفادة من ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها، فضلاً عن وجود العديد من المميزات المختلفة التي يمكن الحصول عليها أثناء فصل الشتاء، حيث إن التوقيت الصيفي يستمر لمدة 6 شهور كاملة، وبعدها يتم العودة إلى التوقيت الشتوي.

انتهاء التوقيت الصيفي

وفقًا لبيان مجلس الوزراء، فإن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي داخل مصر، يكون مع نهاية أخر خميس في شهر أكتوبر المقبل 2023، وهو الموافق 26 أكتوبر 2023، لتصل بذلك إجمالي التوقيت الصيفي إلى نحو 6 أشهر كاملة، وبعدها يبدأ فصل الشتاء، حيث إن ذلك يؤدي إلى تغيير الساعة وتأخيرها لمدة 6 ساعات، كما أن التوقيت الصيفي يتم تغييره في الدولة لمرتين سنويًا، كما أن الساعة تعود إلى طبيعتها في شهر ربيع، ويتم تقديم عقارب الساعة ستين دقيقة بفصل الصيف، وتأخيرها 60 دقيقة في فصل الشتاء، ووفقتها يتم تغيير المواعيد الرسمية في العديد من الجهات الحكومية، ليتم العمل بالموعد الجديد.

مميزات التوقيت الصيفي 2023

يعمل التوقيت الصيفي، على توفير الطاقة الكهربائية بنسبة تبلغ نحو 1%، مما يُساعد ذلك على توفير ما يقارب من 150 مليون دولار في العام الواحد، إضافة إلى توفير الغاز الطبيعي الذي يتم استخدامها في توليد الطاقة، وذلك بإجمالي نحو 25 مليون جنيه سنويًا، فضلاً عن الزيادة الإنتاجية من قبل الموظفين، مما يسهم في تبكير ساعات لكي يكون هناك وقتًا أطول في النهار، ويزداد القدرة الإنتاجية في العمل.