Pdf الان نتائج معدلات القبول الموحد 2023-2024 في الجامعات الاردنية الحدود الدنيا جميع التخصصات

تصدرت معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنها تمثل إحدى الموضوعات الهامة والمحورية بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، وتساعدهم هذه المعدلات في تقديم طلباتهم بنجاح والالتحاق بالجامعة التي يتطلعون لدراسة فيها، ويجدر بنا الإشارة إلى أن معدلات القبول تختلف من جامعة لأخرى بناءً على مجموعة من العوامل والمعايير، وهذا يجعل من الضروري متابعة المعلومات الرسمية التي تصدرها الجامعات ووزارة التعليم العالي للحصول على التفاصيل الدقيقة حول هذه المعدلات والمتطلبات اللازمة للتقديم.

معدلات القبول الموحد 2023-2024

معدلات القبول في الجامعات الاردنية يمكنك الاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات التالية ..

الذهاب الى موقع تنسيق القبول الموحد في الاردن. اختيار الجامعة التي ترغب في التعرف على الحد الأدنى لها. الضغط على زر استعلام.

تقوم الجهات المسؤولة ستقوم بالإعلان عن هذه المعدلات عبر هذا الموقع الرسمي، حيث يتم تحديد معدلات القبول في كل جامعة على حدة بناءً على عدة عوامل مثل نسبة نجاح الطلاب والأماكن المتاحة ودرجة القبول في الفروع المختلفة، وسوف يتم الإعلان عن هذه المعلومات بشكل رسمي عبر رابط وزارة التعليم العالي في الأردن بمجرد توفرها.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 الحدود الدنيا

قامت إدارة القبول الأردنية بتحديد معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023، وتكون على النحو التالي:

الهندسة المدنية: 87.3.

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الكيميائية: 90.45

علم البيانات: 87.55

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

العلوم الحياتية: 84.30

الرياضيات: 83.30

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75

وقاية النبات: 74.70

الانتاج الحيواني: 77.30

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50

الاقتصاد الزراعي: 77.75

التسويق: 91.25

التمويل: 90.05

نظم المعلومات الإدارية: 90.45.

ويمكنك عزيزي الطالب متابعة الموقع الرسمي الخاص بوحدة القبول الموحد من أجل الاطلاع على هذه المعدلات واستكمال الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل في الجامعات الأردنية.