بالكشوفات pdf تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة ال9 رسميا من وزارة العمل

تم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق من خلال منصة مظلتي، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه قدم الآلاف من المواطنين طلبات للحصول على هذه الرعاية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة والركود الاقتصادي الحالي في البلاد، كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية باستقبال حوالي 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق حددت بعضا من الشروط التي يجب توفرها لدى قوائم اسماء الرعاية الاجتماعية pdf، وهي :

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية وأن يكون لديه عائلة مؤلفة من أربعة أفراد على الأقل.

أن يتراوح عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا للرجال وبينما للنساء تتراوح أعمارهم مابين 15 و55.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلاً مسبقًا في سجل الشؤون الاجتماعية.

وألا يملك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي.

الجدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية عبر موقع الوزارة الرسمي.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع الإرشادات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق .

انقر على “ منصة مظلتي والتي تعد من ضمن الخيارات المتاحة في هذا الموقع الرسمي.

والتي تعد من ضمن الخيارات المتاحة في هذا الموقع الرسمي. اختر ” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من القائمة المعروضة.

بعد ذلك، انقر على أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

وقم بملء جميع المعلومات المطلوبة بعناية ودقة.

انقر على كلمة “استعلام”، وستظهر لك قائمة بهذه الأسماء.

بهذه الطريقة، يمكنك الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للفئة التاسعة والتي تم الإعلان عنها من خلال خمس دفعات متتالية، لذلك يتم البحث باستمرار عن الرابط الرسمي للوزارة.