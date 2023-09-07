موعد حفل الكرة الذهبية 2023 – 2024 | | قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

موعد حفل الكرة الذهبية 2023، يبحث الكثير من المهتمين بالكرة الرياضية عن موعد حفل الكرة الذهبية 2023 حيث يزداد الانتظار والإثارة في عالم كرة القدم خاصة بعد أن أعلنت لجنة تحكيم الجائزة عن قائمة المرشحين لهذا العام، وهو ما ينتظره المعجبون حول العالم وكالعادة تتصدر أسماء اللاعبين المشهورين والموهوبين الترشيحات مثل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وكريم بنزيما ومحمد صلاح وغيرهم، وهذه الجوائز لها تاريخ طويل وتعتبر بمثابة تكريم للإنجاز اللاعب الأكثر تميزاً في العالم لهذا الموسم، فلنتعرف معًا عن أسماء المرشحين والاستعداد للمنافسة المثيرة التي ستشهدها هذه الجوائز.

موعد حفل الكرة الذهبية 2023

بعد البحث الكثير عن موعد حفل الكرة الذهبية 2023 أعلن مجلة فرانس فوتبول والتي هي المسؤولة عن تنظيم الحفل أنه من المقرر أن يقام حفل البالون دور لعام 2023 في 30 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وسيتم خلال الحفل تقديم الجائزة المرموقة لأفضل لاعب في العالم وكذلك أفضل لاعبة في العالم وأفضل حارس وأفضل لاعب ناشئ تحت 21 عام، وتشير تسريبات صحفية إلى أن ليونيل ميسي يقترب من الجائزة للمرة الثامنة في مسيرته بعد قيادة المنتخب الأرجنتيني إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2023

بعد التعرف على موعد حفل الكرة الذهبية 2023 دعونا نتعرف على ما هي الكرة الذهبية فهي جائزة شخصية سنوية تمنح للفائزين بجائزة لاعب العام التي تقدمها مجلة كرة القدم الفرنسية، والتي تم منحها منذ عام 1956 ولكن بين عامي 2010 و 2015 تم توقيع عقد بين الفيفا الاتحاد الدولي وتم دمج الجائزة مؤقتا مع جائزة الكرة الذهبية، وانتهى الاتحاد الدولي لأفضل لاعبي العالم المعروف باسم فيفا الكرة الذهبية في عام 2016، وعادت الجائزة إلى شكلها السابق وعاد الفيفا أيضا إلى شكله الخاص وأصبحت جائزة سنوية منفصلة.

تم الإعلان عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 والتي تتكون من 30 لاعب وجاءت على النحو التالي: