المرشحين للكرة الذهبية 2023 “القائمة الكاملة” وموعد إعلان الفائز بالبالون دور

المرشحين للكرة الذهبية 2023، يبحث الكثير عن المرشحين للكرة الذهبية 2023 فهو من الأخبار التي تحتل منصات التواصل الإجتماعي لهذه الفترة فيريد الجميع معرفة من هو اللاعب الذي سيحصل على هذه الجائزة ومن المفاجأت التي تفجرت بعد إعلان قائمة المرشحين هي غياب رونالدو، بالإضافة إلى تواجد محمد صلاح من ضمن مرشحي هذه الجائزة للمرة الخامسة على التوالي، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

المرشحين للكرة الذهبية 2023

أعلن حساب مجلة فرانس فوتبول الرسمي عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 يوم الأربع الماضي الموافق 6 سبتمبر 2023، ودخل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، كما تواجد في القائمة أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي وإيرلنج هالاند لاعب مان سيتي.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي عن قائمة المرشحين لأول مرة منذ 20 عاما، كما تم الإعلان عن قوائم أفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب في العالم، وسيقام حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس يوم 30 أكتوبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعد كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق والاتحاد السعودي الحالي هو صاحب أخر جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، ويعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الأكثر فوزا بالكرة الذهبية حيث حصل عليها 7 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو 5 مرات.

القائمة الكاملة للمرشحين للكرة الذهبية 2023

دعونا من هنا نتعرف على قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 المعلنة وهي كالأتي: