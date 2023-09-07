رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي | صندوق الاسكان الاجتماعي

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الموقع الرسمي للاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الشباب التي تمر بظروف اقتصادية صعبة، إلا أن وزارة الاسكان والتعمير أعلنت عن طرح عدد من الوحدات السكنية للشباب بمقدم 30 ألف جنيه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي…

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2023

حيث تهتم شريحة كبيرة من الشباب وخاصة محدودي الدخل الإطلاع على رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي التي تعد بمثابة طوق نجاة لعدد كبير من الشباب المقبل على الزواج، بعد أعلن عنها صندوق الاسكان الاجتماعي بعدد من انظمة التقسيط لتتناسب مع الشباب، وكانت الوزارة أعلنت عن رابط الكتروني خاص للاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعي والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي.

ثم اضغط على ايقونة استعلام .

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم ادخل الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموجودة أمامك.

واضغط على أيقونة “استعلام”.

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2023

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون مستفيد من شقق الاسكان الاجتماعي.

يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 6 آلاف جنيه.

إذا كان المتقدم متزوج يجب ألا يقل دخله عن 8 آلاف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي