نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، يبحث الجميع عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 حيث أنها تعبر من الأخبار الهامة التي تحتل منصات التواصل الإجتماعي والاخبار العراقية، فكل طالب يتطلع لمعرفة درجاته النهائية بعد تقديم الإعتراض وهل تم قبول التظلم الخاص به أم لا، وذلك ما سنتناوله سوياً من خلال السطور القادمة في هذا المقال.

نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023

يبحث الجميع حتى هذه اللحظة عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدول الأول حيث بعد إقرار نتائج الدور الأول للصف السادس في العراق منتصف أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج الصف السادس الثانوي 2023 منذ يوم 13 أغسطس 2023 واستمر لمدة أسبوع كامل، وتم دراسة وتصنيف جميع الشكاوى والاعتراضات المقدمة من الطلاب في جميع المواد الدراسية وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص الاعتراضات المقدمة ببالغ الاهتمام بعناية ودقة وقد تم الإنتهاء من عمليات التصحيح وصد الدرجات في محافظات العراق التالية البصرة، الكرخ1، الكرخ2، الكرخ3، الرصافة1، الرصافة2، الرصافة3، ديالى، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، صلاح الدين، واسط، حيث ظهرت نتائج القسم التطبيقي والأدبي فقط في هذه المحافظات وجاري إعلان باقي المحافظات خلال ساعات، وبالنسبة للقسم الأحيائي فلم يتم الإعلان عن نتائج أي محافظة حتى الآن.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور اول

لكي تتمكن من الحصول على نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول يجب إجراء بعض الخطوات اللازمة وهي:-

قم بالدخول إلى موقع نتائجنا results.mlazemna.com .

. ثم الضغط على اختيار نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول.

بعد ذلك قم باختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المتاحة.

ثم الضغط على مربع التحميل الموجود أمام المحافظة.

اختر الإدارة التعليمية وسيتم عرض عدد الطلاب الذين تم قبول اعتراضهم.

ويمكن تحميل ملفات PDF بها نتائج الطلاب المقبولين.

وتبذل وزارة التربية العراقية جهودا كبيرة لضمان دقة وشفافية هذه النتائج، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الامتحانات وتصحيحها بعناية، وتنشر تقارير هذه اللجنة وتوثق كافة الإجراءات لحماية لحقوق للطلبة في دولة العراق.