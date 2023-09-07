مش هتحتاج تدفع فلوس عشان تتفرج على مسلسل سفاح الجيزة.. حمل الآن .. موقع سيما فور يو Cima4U

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نبذة عن مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة هو دراما مصرية يحكي قصة قاتل متسلسل يعمل في منطقة الجيزة بالقاهرة، يركز المسلسل على قضية الجرائم المتسلسلة وتأثيرها على المتورطين والمجتمع بشكل عام. يحظى هذا المسلسل بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي بسبب قصته المثيرة وأداء الممثلين الممتاز.

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