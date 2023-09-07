تطورات جديدة انت مستني تسمعها من زمان .. قانون البناء الجديد وتراخيص البناء.. مفاجأة تفرح قلب الشباب والمقبلين على البناء

قانون البناء الجديد، تعيد عودة تراخيص البناء من جديد طرح استفسارات وتساؤلات كثيرة لدى الأفراد الذين يطمحون في إنشاء أملاكهم على الأراضي الخاصة بهم، يأتي هذا في ظل التطورات القانونية والاقتصادية التي تشهدها العديد من البلدان. سنتناول في هذا المقال تفاصيل عودة تراخيص البناء وتأثيراتها المتوقعة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

فتح تراخيص البناء من جديد 2023

مع عودة تراخيص البناء من جديد، يُتوقع أن يحدث انخفاض في أسعار الشقق المعروضة للبيع في المدن يصل إلى 30٪. يُعزى هذا الانخفاض إلى فرصة جديدة للأفراد في القيام بعمليات البناء الخاصة بهم، في الماضي، كانت أسعار الشقق في المدن مرتفعة نسبياً بسبب نقص الفرص في البناء، ومع توفر فرص البناء الآن، يُتوقع أن تنخفض أسعار الشقق المتاحة للبيع أو الإيجار في المدن بشكل كبير.

كيفية استخراج رخصة بناء 2023

للبدء في عملية البناء على أرضك الخاصة، عليك أن تتبع عددًا من الخطوات الهامة وتلتزم بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، إليك الخطوات التي يجب اتباعها بإيجاز.

طلب رخصة البناء

يجب على الأفراد تقديم طلب للحصول على تصريح بناء من السلطات المحلية أو البلدية. يمكن الحصول على هذا النموذج من المكتب المختص في البلدية.

تحديد مكان البناء على الخريطة

بعد أن تحصل على تصريح البناء، يجب عليك تحديد مكان الأرض التي ترغب في إقامة المبنى عليها على الخريطة الهندسية.

صلاحية الموقع

يجب أن نقوم بإستخراج ما يعرف بصلاحية الموقع، وهي عبارة عن تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها على الأرض. يتم القيام بهذه العملية بناءً على الموقع الجغرافي للأرض وقوانين الجهة المحلية.

دفع الرسوم

يلزم دفع المبالغ المالية المطلوبة للحصول على تراخيص الموقع، وعادةً ما يتم تعيين هذه الرسوم من قبل الجهات ذات الاختصاص وتختلف حسب المكان.

التعاقد مع مهندس معماري

عندما تحصل على تصريح الموقع، يتعين عليك التعاقد مع مهندس معماري لوضع تصاميم البناء والطوابق المخططة للمشروع.

تقديم التوكيل

يتعين عليك أن تقدم تفويضاً للمهندس المعماري الذي أعد المخططات، حتى يتمكن من تنفيذ عملية البناء نيابةً عنك.

البناء

بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة، يمكنك البدء في تنفيذ عملية البناء وتنفيذ المشروع وفقًا للمخططات المعتمدة.