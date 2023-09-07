تأجيل الدراسة في مصر.. وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل بشأن تعليق الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023-2024

تداول الكثير من الأشخاص خبر حول تعليق الدراسة في مصر، مما أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون بشكل كبير عن حقيقة ما إذا تم تعليق الدراسة بالفعل أم لا؟، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة حول حقيقة تعليق الدراسة.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا يوجد صحة بشأن تأجيل الدراسة للعام الجديد 2024، وكل ما يتم تداوله عاري تمامًا من الصحة، حيث إن الدراسة ستبدأ في موعده الرسمي الذي تم الإعلان عنه من قبل الوزارة، فضلاً عن أن ذلك يكون لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بما يشمل الجامعات، كما سيتم تطبيق نظام تسجيل الغياب والحضور بشكل يومي على جميع الطلبة دون تقصير في ذلك، مع تطبيق أقصى العقوبات على مختلف المقصرين من الطلبة.

بداية العام الدراسي الجديد 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدراسة ستبدأ في المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، مؤكدة أن الدراسة ستنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وذلك للترم الأول، كما ستبدأ الامتحانات للفصل الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، إضافة إلى أن امتحانات التعليم الفني يوافق الثلاثاء 9 يناير 2024، فضلاً عن أن بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، على أن تبدأ الامتحانات الخاصة بالفصل الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وتبدأ كذلك الامتحانات الخاصة بالدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.