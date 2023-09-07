تردد قناة توم وجيري 2023 لمشاهدة كرتون القط والفأر وبرامج الأطفال الممتعة

تردد قناة توم وجيري 2023، مع التغير المستمر في تردد قنوات الأطفال، يقوم العديد من الآباء والأمهات بالبحث عن الترددات الجديدة لهذه القنوات، واحدة من أشهر هذه القنوات هي قناة توم وجيري والتي تم اسمها بهذا الاسم نسبةً إلى الكرتون الشهير توم وجيري، يتميز هذا الكرتون بشعبيته الواسعة بين الأطفال وحتى الكبار، تتميز قناة توم وجيري بأنها تعرض حلقات توم وجيري بشكل مستمر، بالإضافة إلى عرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يعشقها الأطفال كثيرًا، وبذلك، تصبح هذه القناة المفضلة لدى الأطفال العرب.

تردد قناة توم وجيري 2023

لكي تستمتع بمشاهدة جميع أفلام الكرتون وحلقات كارتون توم وجيري، يجب ضبط التردد لاستقبال القناة على قمر البث الصناعي نايل سات، والتردد المناسب هو 11315 ميجاهرتز، وضبط الاستقبال على وضعية “أفقي”، ومعامل الترميز يجب أن يكون 27500، ومعامل التصحيح يجب أن يكون ⅚.

تحديث قناة توم وجيري

في الآونة الأخيرة، أكدت إدارة قناة توم وجيري على أهمية تحديث تردد القناة بشكل مستمر لضمان عدم تعرض بث القناة لأي مشكلة أثناء المشاهدة بعد التحديثات المستمرة للقناة.

برامج قناة توم وجيري

حرصت إدارة قناة توم وجيري على توفير تشكيلة متنوعة من الأفلام الكرتونية والمواد التعليمية التي تناسب جميع الأعمار، خاصة بعد ظهور جائحة كورونا وتأثر الأطفال بتوقف الدراسة في المدارس واعتمادهم على التعليم عن بُعد عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مشاهدة القنوات التعليمية على التلفاز.

حرص العاملون في القناة على توفير جميع البرامج التعليمية المناسبة لكافة الفئات العمرية للأطفال، وكذلك توفير مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية لتقديم مزيد من المرح والتسلية للأطفال. ومن بين هذه الأفلام الكرتونية المعروضة على القناة بالطبع هناك حلقات ممتعة لتوم وجيري، وقصة بينوكيو التي تتحدث عن دمية خشبية تكبر أنفها عندما تكذب، بالإضافة إلى قصة الفأر الطباخ الذي يتاح له فرصة العمل في مطبخ مشهور في باريس.

تردد قنوات الأطفال 2023

تبث قناة بطوط الجديدة على تردد 12562 بولاريزيشن عمودي ومعدل ترميز 27500 على القمر الصناعي نايل سات. تتميز القناة بفواصل غنائية ممتعة للأطفال تُعرض بين الأفلام، بالإضافة إلى عرض حلقات كرتون توم وجيري. بالإمكان ضبط قناة كرتون نتورك على التردد 12226 بمعدل ترميز 27500 وبولاريزيشن أفقي.