“فرحة كبيرة” موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023| الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023، يسعى عدد كبير من أصحاب المعاشات التعرف على موعد صرف العلاوت الخمس التي يترقبها عدد كبير من الأسر المصرية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف العلاوات ورابط الاستعلام….

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص من شتى محافظات الجمهورية التعرف على موعد صرف العلاوات الخمس التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من أصحاب المعاشات خلال الفترة الأخيرة، وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذي يمكنكم الغطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ادخل بيانات صاحب المعاش المراد الاستعلام عنه.

ثم اضغط على “أنا لست روبوت”.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

موعد صرف العلاوات الخمس

العلاوة الأولى يتم صرفها لأصحاب المعاشات في سبتمبر 2023.

أما العلاوة الثانية فسوف يتم صرفها في مارس 2024.

العلاوة الثالثة يتم صرفها في سبتمبر 2024.

العلاوة الرابعة ويتم صرفها في مارس 2025.

منافذ صرف العلاوات الخمس

وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن أنه يمكن صرف العلاوات الخمس من أكثر من منفذ، حتى يتمكن الجميع من صرف مستحقاتهم، وأكدت الهيئة على الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال عمليات الصرف وارتداء الكمامات والالتزام بالاحتياطات الاحترازية للحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد، أما عن منافذ صرف العلاوات الخمس فهي: