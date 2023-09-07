تردد قناة ميكي الجديد 2023 على نايل سات لمشاهدة افلام الكرتون واغاني الاطفال
تردد قناة ميكي الجديد 2023
تردد قناة ميكي الجديد 2023، نقدم لكم تردد قناة ميكي الجديد 2023 وفقا لأخر تحديث، حيث تقوم إدارة القناة كل فترة بتغير التردد لضمان المشاهدة بأعلى جودة للصوت والصورة، وتقوم قناة ميكي على مدار اليوم بعرض مجموعة من أجمل افلام الكرتون وأغاني الاطفال الشيقة والتي يعشقها الصغار وتغرس فيهم الكثير من القيم الحميدة، واليكم أحدث تردد قناة ميكي على النايل سات.
تردد قناة ميكي الجديد 2023
عبر ضبط تردد قناة ميكي الجديد 2023 يمكنك متابعة الكثير من افلام الكرتون الجميلة مثل:”الجميلة والوحش، طرزان، السمكة نيمو، الاسد الملك،….” بأعلى جودة ودون الحاجة لدفع رسوم، حيث تقدم القناة محتواها بشكل مجاني إذ أنها تعرض الكرتون المميز للأطفال الذي يتناسب مع عمر الصغار من عمر 6 شهور وحتى عشرة سنوات، واليكم احداثيات تردد قناة ميكي 2023:
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11528
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي H
|FEC
|3\4
تردد قناة ميكي 2023
تعد قناة ميكي واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي يحبها الاطفال، حيث تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج المتميزة التي تهدفها لتعليم الاطفال الكثير من الاشياء مثل الارقام والحروف باللغتين العربية والانجليزية، والتعرف على الوظائف واسماء الحيوانات وتصنيفها، وكذلك اسماء الطيور.
استقبال تردد قناة ميكي 2023
- يتم الضغط على زر MENU الموجود في ريموت الريسيفر.
- قم بالضغط على كلمة التركيب الهوائي.
- قم بالضغط على اضافة تردد جديد.
- ابدء في ادخال الاحداثيات الخاصة بالقناة.
- اختر البحث عن القنوات الغير مشفرة.
- اختر بدء البحث.
- انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث نهائيا.
- اضغط على كلمة “حفظ”.
- ستجد القناة في القائمة.