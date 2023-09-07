تردد قناة ميكي الجديد 2023 على نايل سات لمشاهدة افلام الكرتون واغاني الاطفال

تردد قناة ميكي الجديد 2023، نقدم لكم تردد قناة ميكي الجديد 2023 وفقا لأخر تحديث، حيث تقوم إدارة القناة كل فترة بتغير التردد لضمان المشاهدة بأعلى جودة للصوت والصورة، وتقوم قناة ميكي على مدار اليوم بعرض مجموعة من أجمل افلام الكرتون وأغاني الاطفال الشيقة والتي يعشقها الصغار وتغرس فيهم الكثير من القيم الحميدة، واليكم أحدث تردد قناة ميكي على النايل سات.

تردد قناة ميكي الجديد 2023

عبر ضبط تردد قناة ميكي الجديد 2023 يمكنك متابعة الكثير من افلام الكرتون الجميلة مثل:”الجميلة والوحش، طرزان، السمكة نيمو، الاسد الملك،….” بأعلى جودة ودون الحاجة لدفع رسوم، حيث تقدم القناة محتواها بشكل مجاني إذ أنها تعرض الكرتون المميز للأطفال الذي يتناسب مع عمر الصغار من عمر 6 شهور وحتى عشرة سنوات، واليكم احداثيات تردد قناة ميكي 2023:

القمر نايل سات التردد 11528 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H FEC 3\4

تردد قناة ميكي 2023

تعد قناة ميكي واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي يحبها الاطفال، حيث تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج المتميزة التي تهدفها لتعليم الاطفال الكثير من الاشياء مثل الارقام والحروف باللغتين العربية والانجليزية، والتعرف على الوظائف واسماء الحيوانات وتصنيفها، وكذلك اسماء الطيور.

استقبال تردد قناة ميكي 2023