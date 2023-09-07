لو اتمسكت في أي كمين ونوع البطاقة دي معاك.. هتتحبس فوراً ياما هتدفع غرامة قاسية.. قانون الأحوال المدنية الجديد

قانون الأحوال المدنية الجديد، في الفترة الأخيرة، ظهرت بعض القوانين الخاصة والمختلفة التي تفرض تحديث جميع المعلومات المتعلقة بالبطاقة الشخصية، وهي بطاقة الرقم القومي، حيث حذرت وزارة الداخلية جميع المواطنين من عدم التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي بمجرد بلوغ سن 15 عامًا، حيث يتم فرض غرامة على التأخير، لذلك، سنتعرف عبر المقالات التالية على تفاصيل الغرامة ومن هم الأشخاص المعفيين من دفعها، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

عقوبة التأخير في تجديد بطاقة الهوية

هذا وقد فرضت الحكومة المصرية غرامة تصل إلى 100 جنيه على البالغين الذين يتأخرون في استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم. كما حددت الحكومة أن المواطنين عليهم دفع غرامة تصل إلى 100 جنيه في حالة انتهاء صلاحية بطاقتهم الشخصية واستخدامها سابقاً في أي من الجهات الحكومية المختلفة.

الأشخاص المعفيين من غرامة التأخير في تجديد الهوية

وعلى الرغم من وجود جميع القوانين التي وضعتها الوزارة بخصوص الغرامة المتوقعة لتأخير تجديد بطاقة الرقم القومي وتحديث جميع البيانات المطلوبة، قامت الوزارة أيضًا بتحديد الفئات المستثناة من دفع غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي، وهم كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأشخاص المصابين بمرض، ولكن بشرط وجود وثيقة خاصة ورسمية تثبت وجود هذا المرض، وذلك للحفاظ على مصلحة جميع المواطنين وتلافي الأسعار المرتفعة التي يعاني منها الكثير في الوقت الحالي.

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