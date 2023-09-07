PDF رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في ديالي والبصرة وجميع المحافظات

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، يبحث الالاف من الطلاب حول رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، ويمكن الآن للطلاب التعرف على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 لمن تقدموا باعتراضات على درجاتهم في بعض المواد الدراسية عقب ظهور النتيجة، واليكم خطوات استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بالاسم عبر موقع نتائجنا، فتابعونا.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

تم تفعيل رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 خلال الساعات الماضية، وبالفعل تم رفع كافة النتائج التي تم اعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد الوزير، حيث كانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن فتح باب التقديم على اعتراضات على نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2023 يوم 13 أغسطس الماضي واستمر التقديم لمدة أسبوع لكافة الشعب، على أن يتم دفع 3000 دينار رسوم اعادة تصحيح للمادة الواحدة، و في حالة ظهور أي درجات للطالب أثناء إعادة تصحيح أوراق الإجابات فإنه سيحصل عليها.

استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

ويمكنك الآن استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول من خلال زيارة موقع نتائجنا وتحميل كشوف النتيجة pdf على جهازك، وذلك لكافة المحافظات التي أعلنت بها النتيجة، واليكم خطوات تحميل نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 pdf:

الدخول على رابط موقع نتائجنا.

اضغط على نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2023.

ستفتح أمامك صفحة بها كافة الأقسام “الاحيائي والأدبي والتطبيقي”.

اضغط على كلمة تنزيل أمام المحافظة التابع لها.

انتظر لحظات ويتم تحميل النتيجة على جهازك.

قم بفتح الملفات التي تم تحميلها.

ابحث عن اسمك.

كما ستتوافر نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في المدارس قريبا، وسيتم اخطار وزارة التعليم العالي بأي تعديل في الدرجات تمهيدا للالتحاق الطلاب بالجامعات.