“بقرار وزاري” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من اكتوبر 2023 لهذه الفئات

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من اكتوبر 2023، يهتم عدد كبير من الأشخاص المستفيدين من الدعم التعرف على كل ما يخص التموين كونه من أهم الأمور التي يعتمد عليها الأسر المصرية والتي يتم صرفها شهريا بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر أكتوبر المقبل وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

حيث صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر اكتوبر المقبل، ليس له أي أساس من الصحة وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة خلال الأيام الماضية، وأكد الدكتور” علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية عن أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية على المواطنين شهرياً بقيمة 50 جنيه للفرد الواحد بحد أقصى 4 أفراد في البطاقة، وصرف 5 ارغفة بلدي يومياً للفرد الواحد.

وزارة التموين ترد على خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وتحدث المصيلحي عن خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مشيراً إلى أن المشؤول عن اصدار هذه القرارات هو رئاسة الوزراء، وأنه حتى الآن لم تردنا أية معلومات بشأن هذه القرار، وطالب “المصيلحي” المواقع الالكترونية تحري الدقة عن الأخبار التي تخص التموين لأنها تحدث حالة من القلق والبلبلة في الشارع المصري، وأكد خلال حديثه أن الوزارة تعمل على تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين على موقع مصر الرقمية والتي تعد من أهم المنصات الالكترونية والتي ساهمت في انجاز العديد من الخدمات التموينية خلال الفترة الأخيرة.