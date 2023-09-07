ورد لدينا الآن.. أخبار تفيد بوضع شروط جديدة للطلوع على المعاش.. قانون العمل الجديد.. يزف بشرى سارة ومفرحة لجميع المصريين

قانون العمل الجديد، الحصول على دخل شهري بعد التقاعد يجلب العديد من الفوائد المهمة. يوفر معاش التقاعد دخلاً ثابتاً في كل شهر، مما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات الأساسية بعد التقاعد، يمكن أن يقلل معاش التقاعد من القلق بشأن المستقبل المالي ويمنح الشخص الراحة النفسية للاستمتاع بالحياة دون قلق حول كيفية تغطية المصاريف، يأتي معاش التقاعد مع خيارات للتأمين الصحي التي تساعد في تغطية تكاليف الرعاية الصحية، وهذا يمكن أن يكون أمرًا حيويًا مع تقدم العمر، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

الشروط الجديدة للاستحقاق للتقاعد في عام ٢٠٢٣

تم تعديل شروط قانون المعاشات الجديدة لتحديد سن التقاعد واستقالة العمل على النحو التالي.

يجب أن يكون عمر الموظف لا يقل عن 61 عامًا للخروج على المعاش بدءًا من مطلع عام 2023.

في بداية عام ٢٠٣٢، ستبدأ سن التقاعد من ٦٢ عامًا وستصل إلى ٦٥ عامًا وفقًا للقانون.

إن العمل على زيادة سنوات التقاعد يبدأ عندما يتم الوصول إلى العام ٢٠٤٠ ، حيث ستصل السنة القانونية للتقاعد إلى ٦٥ عاماً.

قرارات هامة أخرى من أجل الحصول على معاش ما بعد التقاعد

وفقًا للقانون، جاءت القرارات كالتالي.

يجب أن يكون الموظف المشترك وأن يتم سداد التأمينات الخاصة بالشيخوخة والعجز الكلي للخروج إلى المعاش والحصول على معاش شهري.

يتطلب أن يكون هذا التأمين لا يقل عن ٦٥٪ من الحد الأدنى للمعاش الشهري.