أعرف المواعيد عشان مش تندم بعد كده.. جدول التقويم الدراسي الجديد 1445 في المملكة العربية السعودية

يمثل جدول التقويم الدراسي الجديد 1445 للمملكة العربية السعودية في عام 1445 محطة هامة في رحلة التعليم والتقدم التعليمي في البلاد، حيث يُعَدُّ هذا الجدول مرجعًا لتخطيط العملية التعليمية على مستوى المدارس والجامعات والمعاهد في المملكة، حيث تعتمد وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على نظامًا تقويميًا دوريًا يشمل بداية ونهاية الفصول الدراسية، بالإضافة إلى الإجازات والعطلات المدرسية، والمحطات الرئيسية في العملية التعليمية خلال العام الدراسي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1445

يأتي الجدول الدراسي الجديد للعام 1445 هجرياً لتلبية احتياجات الطلاب، والأساتذة، والمجتمع التعليمي في المملكة، حيث يتم تنظيم توزيع الفصول الدراسية والعطل بشكل منهجي ودراسة، وهذا يساعد على تحقيق توازن بين العملية التعليمية واحتياجات الطلاب والأساتذة للراحة والاستراحة، فإنّ المدرّسين والموظّفين في الإدارات التعليميّة يعودون إلى العَمَل قبل أسبوعٍ من عودة الطلاب، وذلك لاستعراض وتنظيم المنهاج الدراسي.

ستبدأ الفصل الأول من السنة الدراسية الجديدة في اليوم الرابع من شهر صفر القادم.

ينتهي فصل الدراسي الاول يوم ٢ من شهر جمادى الأول.

يتم بدء الفصل الدراسي الثاني في الثاني عشر من شهر جماد أولى.

ينهي الفصل الدراسي الثاني في الثاني عشر من شهر شعبان.

يمتاز الفصل الدراسي الثالث ببدءه في اليوم الثاني والعشرين من شهر شعبان.

ينتهي الفصل الثالث من السنة الدراسية في تاسع وعشرين ذي القعدة.

سيتضمن الفصل الدراسي الثالث فترة إجازة عيد الفطر، حيث تبدأ في يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر رمضان، ومن المقرر أن يستأنف الطلاب الدروس في السادس من شهر شوال.

بداية العام الدراسي

في السعودية، يتم بداية العام الدراسي في وقت محدد كل عام، حيث يبدأ الطلاب في الحضور إلى مدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم للشروع في عملية التعليم، تعمد الجهات التعليمية في توزيع المواد الدراسية بشكل عادل وفقًا للقوانين والتوجيهات الوزارية، مع إيلاء الاهتمام لتعزيز وتطوير مهارات اللغة والرياضيات والعلوم والثقافة لدى الطلاب.

الإجازات والعطلات المدرسية

تتمتع الإجازات والعطلات المدرسية بدور هام في الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد، حيث يتم تخصيصها بشكل مناسب في مراحل مختلفة من العام الدراسي. وبعد نهاية الفصل الدراسي الأول، يحصل الطلاب على إجازة عطلة نهاية الفصل الدراسي الأول، ثم يتبعها إجازة عيد الفطر، ومن ثم يعودون إلى مقاعدهم الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني.

إلى جانب العطل الرسمية، يولى اهتمامًا كبيرًا أيضًا لإجازات الأعياد الدينية والوطنية فيجدول الدراسة. وتُقام الاحتفالات والفعاليات التعليمية بمناسبة يوم الوطن السعودي والعيد الوطني واليوم الوطني للمملكة. تُسهم هذه الإجازات في تعزيز الولاء والانتماء للوطن وتعزيز ثقافة الوطنية بين الطلاب.

تتم توزيع الفصول الدراسية في الجدول الدراسي بطريقة تسمح للطلاب بتحقيق التوازن بين العمل الدراسي والأنشطة الثقافية والرياضية، وبالتالي، يحصل الطلاب على فرص كافية للمشاركة في الأندية والفِرَقِ الرياضية والمسابقات وورش العمل المتنوعة، وهذا يعزز تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية بشكل عام.