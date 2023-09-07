برقم الهوية فقط .. كيفية الاستعلام عن قيمة دعم ساند برقم الهوية 1445 وشروط الدعم

كيفية الاستعلام عن قيمة دعم ساند باستخدام رقم الهوية 1445 وشروط الدعم هو برنامج ساند واحد من برامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وهو يهدف إلى توفير الدعم المالي للأشخاص المستفيدين الذين فقدوا وظائفهم بسبب ظروف اقتصادية أو صحية، يتم تحديد المبلغ المستحق للدعم بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك فترة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وسبب فقدان العمل، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.

كيفية استخراج قيمة الدعم المقدم لساند بواسطة رقم الهوية 1445

باستخدام رقم الهوية 1445، يمكن للأفراد المستفيدين من برنامج ساند استعلام عن قيمة الدعم الذي يستحقونه من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع ساند الإلكتروني.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد.

النقر على زر “بحث”.

سيتم عرض نتيجة الاستعلام للشخص المستفيد، وسوف تتضمن قيمة الدعم المستحق له.

شروط الدعم

للحصول على فوائد برنامج ساند يجب تحقيق الشروط التالية:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز عمر المستفيد 60 عامًا.؟

أن تكون المتلقي غير موظف في مؤسسة خاصة.

يجب أن يكون الشخص المستفيد مشتركًا في نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 12 شهرًا متتالية خلال السنوات الستة والثلاثين السابقة للحصول على المزايا.

أحد الأسباب التالية هي التي تؤدي إلى فقدان المستفيد لوظيفته

أجبر على ترك وظيفته بسبب تراجع الفرص الوظيفية أو ظروف اقتصادية صعبة.

تجاهل وظيفته بسبب أوضاع صحية أو اجتماعية طارئة.

قيمة الدعم

تُعطى المُستحقّ له من برنامج ساند 9000 ريال سعودي كقيمة الدعم خلال الشهرين الأولين. ثم، ينقص إلى 750 ريال سعودي خلال الأشهر الثلاثة التالية والشهرين الأخيرين.

يمكن للأشخاص المستفيدين من برنامج ساند أن يستفيدوا من خدمات التدريب والتأهيل التي يقدمها البرنامج، بهدف مساعدتهم في الحصول على وظيفة جديدة.

استفسارات حول برنامج ساند

يُمكِنُ المستَفِيدينَ مِن بَرنامجِ ساندَ التَواصُلَ مَع البَرنامجِ عَن طَريقِ القِنواتِ التَالِيَة:

الموقع الإلكتروني لبرنامج ساند.

تطبيق برنامج ساند على الهواتف الذكية.

مركز الاتصال على الرقم 19911.