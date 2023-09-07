الأعلاف أول ما سعرها ينزل اعرف أن الأسعار هتنزل.. عاجل إنخفاض.. أسعار الدواجن اليوم.. المواطن فرحان مش طبيعية

تميزت أسعار الدواجن اليوم، بتراجع واضح في الأسواق، حيث انخفضت الأسعار بمقدار 30 جنيهًا. يعود ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة تقريبية النصف، حيث سجلت الأسعار الدنيا 15700 جنيهًا بعد أن كانت تصل إلى 30 ألف جنيه في ذروة ارتفاعها في الأسواق، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث جاء على النحو التالي.

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا حيث سجلت أسعار الدواجن الآتية:

سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 58 جنيه بعد أن وصلت إلى 75 جنيه في عيد الأضحى الماضي، وفي المحلات للمستهلكين سجلت الأسعار ما بين 60 جنيه و 70 جنيه.

تم تسجيل أسعار كيلو الفراخ البلدي بين 105 و 125 جنيه.

تم توثيق أسعار الدواجن الساسو بين 105 و 115 جنيه للكيلو.

تم تسجيل أسعار للكيلوغرام من الفراخ الأمهات اليوم، وهي تتراوح بين 60 جنيها وما فوق.

تم تسجيل أسعار البانيه في نطاق بين 135 و 155 جنيه للكيلوغرام.

تم تسجيل سعر الكيلوغرام من الأوراق بأسعار تتراوح بين 67 إلى 77 جنيه.

سجل سعر كيلو الصدور بالعظم 100 جنيه

تراوحت أسعار كيلو الأجنحة بين 45 إلى 50 جنيه.

انخفضت أسعار الدواجن بشكل غير مسبوق في الأسواق اليوم.

تشهد الأسواق اليوم تراجعًا غير مسبوق في أسعار الدواجن.

أسعار كرتونة البيض

تراجع سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم حيث تم تسجيل:

تم تسجيل سعر كرتونة البيض الأحمر بأسعار تتراوح بين 115 إلى 116 جنيهًا في المزرعة بعد أن كانت سعرها 122 جنيهًا، ووصل سعرها للمستهلك بأسعار تتراوح بين 122 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

تم تسجيل سعر كرتونة البيض الأبيض بمبلغ 116 جنيهًا بعد أن كان سعرها 119 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 122 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيه

تراجع أسعار الأعلاف

أعلنت وزارة الزراعة عن إجمالي كمية المواد الغذائية التي تم توزيعها خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 إلى 24 أغسطس الحالي، والتي بلغت 7.3 مليون طن من الذرة و2 مليون طن من الفول الصويا، بالإضافة إلى 3.4 مليون دولار من المضافات الغذائية، حيث نتج عن هذا التوزيع تراجع في أسعار الأعلاف للدواجن، حيث انخفضت إلى أقل من 16 ألف جنيه بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه للطن قبل أكتوبر الماضي.