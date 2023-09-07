مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 الجزء الخامس.. موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل والقنوات الناقلة

يتساءل الكثير من عشاق قيامة عثمان، عن موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل الجزء الخامس، خاصة بعد بدء التجهيز فيه منذ الأيام القليلة الماضية، حيث إنه من بين أقوى المسلسلات التاريخية التركية التي تم عرضها منذ سنوات، ليكون المحلمة التي عملت على جذب ملايين المشاهدات من مختلف الدول العربية في الفترة الأخيرة، وكان من بطولة النجم التركي العالمي الذي عرض دور أرطغرل وهو إنجين ألتان، وبعدها بدأ قيامة عثمان بمشاهد جذابه وقصة مثيرة عملت على جذب ملايين العشاق.

موعد عرض مسلسل عثمان

ووفقًا للتقارير الصحفية بالصحف التركية، فإن الجزء الخامس من المتوقع أن يتم عرض الحلقة 131 بعد بضع أسابيع من الأن، وذلك من أجل مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الذي عمل على لفتة قوية في عالم الأفلام الدرامية، فضلاً عن كونه أحد أبرز الأعمال التي شهدت المزيد من المشاهدات في فترة وجيزة، ليكون هو الأقوى على الإطلاق في الوطن العربي، ومن المتوقع أن يكون الجزء الخامس هو من أفضل الأجزاء الذي سيتم عرضها، وهو الجزء الأخير من المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

هناك العديد من القنوات التي تقوم على نقل مسلسل عثمان من بينها القناة التركية وقناة الفجر الجزائرية، وبعض منصات التواصل الاجتماعي، التي تقدم كل ما هو جديد من مسلسل، فضلاً عن الدقة العالية التي تقوم بها القنوات، إضافة إلى أن الجميع من عشاق المسلسلات التاريخية والتركية في حالة انتظار شديد من أجل مشاهدة هذا المسلسل الذي ينقل الأحداث التاريخية بما فيها من معلومات قيمة للجميع.