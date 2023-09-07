“حضروا الشنط “حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024، مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 وبدأت الأخبار تتزايد عن تأجيل الدراسة بسبب المتحور الحديد لفيروس كورونا والمعروف بإسم “EG 5″ ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024 فتابعونا” …

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2023-2024

حيث انتشر خبر تأجيل الدراسة في مصر 2024 خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار تساؤل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور التي بدأت بالفعل في تجهيز ملابس المدرسة والأدوات المدرسية، إلا أنهم تفاجئوا بخبر تأجيل الدراسة.

وردت وزارة التربية والتعليم على خبر تأجيل الدراسة لتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي عن أي تأجيل أو الغاء، حيث صرح الدكتور “رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم أن الوزارة لم تعلن عن خبر تأجيل أو الغاء الدراسة في مصر وان الدراسة سوف تبدأ في الموعد الرسمي لها طبقاً للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة خلال الشهور الماضية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات والمعاهد والمدارس في 30 سبتمبر 2023.

9 يناير 2024 بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

27 يناير 2024 اجازة نصف العام الدراسي.

10 فبراير 2024 بداية الفصل الدراسي الثاني.

30 مايو نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعطيل أو تأجيل الدراسة في مصر ليس لها أي أساس من الصحة ، وأن الوزارة تستعد لاستقبال الطلاب في المدارس والجامعات في الموعد المحدد مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية خلال اليوم الدراسي حفاظاً على الطلاب والمعلمين.