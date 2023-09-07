حقيقة زيادة معاشات أكتوبر القادم 450 جنيه دفعة واحدة.. تعرف على التفاصيل

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأمور وكان من ضمنها البحث حول حقيقة زيادة معاشات أكتوبر القادم لكي يتعرفون على هذا الخبر صحيح أم لا، حيث تسعى الحكومة المصرية في تقديم يد العون لجميع المواطنين وخاصةً أصحاب المعاشات لتوفير حياة كريمة لهم وإعانتهم على متطلبات الحياة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

حقيقة زيادة معاشات أكتوبر القادم

يتساءل الكثيرين حول زيادة المعاشات الخاصة بشهر أكتوبر القادم حيث انتشرت العديد من الشائعات حول زيادتها 450 جنيه دفعة واحدة وهذا ما دفع المواطنين من أصحاب المعاشات للبحث حول حقيقة هذا الأمر ولكن يُمكننا الإجابة عن هذا التساؤل وفقًا لما قررته الحكومة أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولكن تم الإعلان عن زيادة فقط تُقدر بـ 15% والتي بدأ صرفها بالفعل في شهر أبريل الماضي.

زيادة المعاشات

أعلنت الحكومة المصرية مُنذ أبريل الماضي عن زيادة في المعاشات تقدر بنحو 15% لأصحاب المعاشات وتتراوح هذه الزيادة ما بين 175 وحتى 1635 جنيه مصري، حيث بدأ بالفعل أصحاب المعاشات الحصول عليها لإعانتهم على غلاء الأسعار بشمل عالمي نظرًا لأن جميع دول العالم تُعاني من ارتفاع الأسعار نظرًا للجائحة التي انتشرت في السنوات الماضية والتي تسببت في نقل العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة هي التي توفر جميع المعلومات التي تخص أصحاب المعاشات وأيضًا الموظفين على مستوى جمهورية مصر العربية

وفي حال إعلان الجهة المختصة سنوفيكم بالخبر مباشرةً فسنتطرق من خلال موقعنا لكافة التفاصيل.