رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023 | وزارة الشؤون الليبية

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023، بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الليبية عن منحة الزوجة والأبناء 2023، والتي تقدمها الحكومة الليبية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة الظروف الصعبة ، تزامناً مع حلول العام الدراسي 2024، وحتى تتمكن الأسر من شراء ما يلزمهم من ملابس وأدوات مدرسية، وأعلنت وزارة الشؤون الليبية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية ….

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023

في البداية يجب الدخول على وزارة الشؤون الليبية.

اضغط على تسجيل الدخول .

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يرجي الضغط على أيقونة “منحة الزوجة والأبناء”.

سوف تظهر امامك استمارة مسجل بها كافة البيانات .

خلال دقائق سوف تظهر أمامك كافة تفاصيل منحة الزوجة والأبناء.

الأوراق المطلوبه للتسجيل علي منحه الزوجة والابناء

6 صور شخصية على أن تكون حديثة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية.

في حالة الطلاق يرجى احضار صورة من قسيمة الطلاق.

في حالة وجود أبناء شهادة ميلاد الأبناء والزوجة .

مستخرج رسمي بحالة الاسرة المتقدمة لطلب منحة الزوجة والأبناء.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء

وأعلنت وزارة الشؤون الليبية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين وهي: