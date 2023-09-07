قانون تسوية المعاشات بنسبة 80%

قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتيح الحماية الاقتصادية والاجتماعية لكل فئات المجتمع، كما يعطي قانون المعاشات العديد من الصلاحيات والمزايا ليتمتعون بها أصحاب التأمينات، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط ومميزات قانون تسوية المعاشات بنسبة ٨٠ % ومتى يمكن تنفيذه بشيء من التفصيل.

قانون تسوية المعاشات بنسبة ٨٠ %

يوفر قانون المعاشات ما يعرف بتسوية المعاشات للراغبين في إنهاء فترة خدمتهم من المواطنين وهذا قبل الوصول للسن القانوني.

وينص على أنه من يصاب إصابة عمل تسبب له عجز كامل أو تؤدي به للوفاة فإنه يتم تسوية المعاش بنسبه كبيرة تصل إلى ٨٠% وهذا ضمن المبلغ المتفق عليه لصاحب المعاش من هذا القانون.

كما أن قانون المعاشات ينص على أن قيمة المعاش تزيد بنسبة واحد بالمئة كل عام وذلك حتى يصل المؤمن عليه سن الشيخوخة.

أما إن كان العجز وإصابة العمل والوفاة ناتجة من الوظيفة فتبعًا لذلك تُعد كل زيادة جزءًا من المعاش، وإن سببت الإصابة عجز مستديم للمواطن فإن نسبة الزيادة في المعاشات يكون بنسبة 35% وذلك عملًا بالمادة 51 من قانون المعاشات.

كما أنه في حالة العجز المستديم يطلب للشخص المصاب بتعويض وذلك تبعًا للبند الثاني من المادة 21 في قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

كما أنه تم وضع حد أدنى للمعاشات والتأمينات.

مميزات قانون تسوية المعاشات 80 %

ومن ضمن أهم المميزات التي يتسم بها قانون المعاشات ما يلي:

أنه تم وضع قاعدة عامة واحدة لحساب المعاشات لكل فئات القوة العاملة في الدولة وهذا فيه تحقيقًا للمساواة بين جميع أطراف الشعب.

كما أن حساب المعاش يؤدي إلى توفير معاش يتناسب مع مستوى المعيشة لصاحب المعاش.

لقد حازا قانون المعاشات والتأمينات إعجاب العديد من الأشخاص وخاصة من تمت لهم صرف زيادات فوق قيمة المعاش الأساسي، ولقد وافق مجلس النواب في أثناء مناقشاته على قانون المعاشات والتأمينات الجديد، وأنه يتم تنفيذه في حالة خضوع الشخص لكل شروط القانون.