الآن كشوف pdf.. أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر موقع spa.gov.iq منصة مظلتي

أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، مازال هناك بحث بشكل مكثف حول أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 والتي تم رفعها مؤخرا عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث من المقرر أن يستفيد من تلك المنحة المالية أكثر من مليون ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق لمساعدتهم في أعباء الحياة، واليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة الكترونيا، فتابعونا.

أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

وتتزايد عمليات البحث بشكل ملحوظ حول أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، حيث قامت الوزارة بفحص كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين واختيار الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط والتي على رأسها أن يكونوا من محدودي الدخل والبسطاء، وعلى مدار اليوم يتم متابعة الصفحة الرسمية للوزارة على “فيس بوك” للكشف عن اسماء المقبولين، واليكم كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر منصة مظلتي:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الوجبة الاخيرة.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المقبولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة.

اضغط على كلمة “تنزيل”.

الآن قم بفتح الملفات التي تم تنزيلها على الجهاز وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

وقد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 التي يتم صرفها للمحتاجين، وتلك الشروط هي: