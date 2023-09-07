بدء برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدينة المنورة 2023

انطلق برنامج الفحص الاستكشافي تحت رعاية تجمع المدينة المنورة الصحي بالاشتراك مع إدارة التعليم الخاصة بالمدينة، و يتم على جميع طلاب مراحل التعليم الأولية وذلك تعزيزًا مع برنامج الصحة الوقائية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل طبيعة برنامج الفحص الاستكشافي والهدف منه في السطور التالية.

يهدف برنامج الفحص الاستكشافي الذي يتم تطبيقه إلى تحقيق الرعاية الصحية على جميع الطلاب في مراحل التعليم الأولية في مدارس المدينة المنورة ويعمل أيضًا على استكشاف المشاكل الصحية والسلوكية وذلك يتم عن طريق إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية تتم تحت إشراف مجموعة من أكبر الكوادر الطبية والفنية وكل ذلك ضمن منظومة الرعاية الصحية في الأحياء، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات صحية للمدينة يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا.

برنامج الفحص الاستكشافي يتضمن أيضًا زيارات ميدانية لفحص المدارس وذلك للتأكد من سلامة ونظافة البيئية المدرسية وتوفير التغذية الصحية اللازمة للطلاب، ويتم الفحص عن طريق زيارات بعض من الفرق والقوافل الصحية للمدارس وإجراء الفحوصات داخل المدرسة ثم يتم تحويل الحالات إلى أقرب مركز صحي، ويمكن أيضًا أن يتم الكشف على الطلاب عن طريق حجز يتم في تطبيق صحتي.

ويتم فحص الطلبة لمعرفة حالات سوء التغذية، وإذا كان هناك تاريخ مرضي للطلبة، وفحص الأسنان، وفحص اعوجاج السلسة الفقارية، وأيضًا فحص حدة النظر وفحص السمع وفحص الاكتئاب، ومؤشر كتلة الجسم.

وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا المقال الذي وضحنا فيه بدء انطلاق برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدينة المنورة وما هي أهدافه والفحوصات الطبية التي يتم إجراءها للطلاب.