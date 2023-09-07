صدور نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول عموم محافظات العراق

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الأول، تعد المرحلة الإعدادية من بين أهم المراحل التي يمر بها عدد كبير من الطلبة والطالبات في مختلف محافظات العراق، حيث إنها تحدد مستقبل الطالب للمرحلة المقبلة وفقًا للمجموع الذي حصل عليه، وفي هذا فإن هناك عدد كبير من الطلبة يبحثون بشكل متكرر عن طريقة الاستعلام عن نتائج الاعتراضات وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، وذلك حتى يتعرف عليه جميع الطلبة والطالبات في جميع المحافظات.

رابط نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أولا يجب التوجه إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم الضغط على أيقونة “نتائج اعتراضات السادس الإعدادي”.

ثم يتم على الفور إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب في الخانات المخصصة لذلك.

ثم يتم الضغط بعدها على زر “إظهار النتيجة”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الاعتراضات.

قيمة تقديم طلب الاعتراض

كشفت وزارة التربية العراقية، عن أن قيمة رسوم طلب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي في محافظات العراق بلغت نحو 3000 دينار عراقي عن كل مادة، فضلاً عن أن الوزارة فتحت باب المراجعة للاعتراض على مدار 7 أيام كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن النتيجة، كما أن تقديم الاعتراضات كان عبر الموقع الإلكتروني لنتائجنا والموقع الرسمي لوزارة التربية، حتى يسهل على كافة الطلبة من تقديم اعتراضاتهم بكل سهولة، دون الذهاب إلى مقر المدرسة أو المديرية.