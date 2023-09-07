زيادة المرتبات بأثر رجعي لكافة الموظفين بالمؤسسات الحكومية.. «زغاريط تجيب اخر البلد »

هل سمعت عن زيادة المرتبات بأثر رجعي عزيزي الموظف؟ إذا كنت غير ملمًا بهذا الخبر، يمكننا شرح مفصل حوله. تم إطلاق هذا القرار الجديد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ابتداءً من يوليو 2023. يشمل هذا القرار زيادة بقيمة 500 جنيه للأجور الأدنى لجميع موظفي الدرجة السادسة. سنوفر لك مزيدًا من التفاصيل حول التفاصيل التنفيذية لهذا القرار لضمان فهم أفضل.

زيادة المرتبات بأثر رجعي

بناءً على هذا الإجراء الذي أدى إلى فرحة كبيرة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، اكتشفنا أن الحكومة المصرية وضعت مجموعة من الشروط التي ستسهم في ترقية الموظفين زيادة المرتبات بأثر رجعي، يجب تطبيق هذا الإجراء على موظفين مختارين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016. وفيما يتعلق بزيادة المرتبات، سيتم تطبيقها على الموظفين الذين تم تعيينهم في الوظائف الإدارية أو التقنية قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2023.

الدرجات المشمولة بالزيادة

بإعلان رسمي، تم تنفيذ زيادة المرتبات بأثر رجعي لمجموعة محددة من الدرجات الوظيفية. لنلخص هذه الزيادات كما يلي: